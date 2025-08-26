الرئيس التنفيذي لشركة REX: معظم العملات المشفرة "مشبوهة إلى حد كبير".. ومصدرو صناديق ETF يجب أن يكونوا انتقائيين

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:42 مساءً - قال غريغ كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة REX Financial، إن مصدري صناديق الاستثمار المتداولة في الكريبتو (ETFs) يجب أن يختاروا بعناية العملات المشفرة التي يمنحون المستثمرين تعرّضًا لها، مؤكدًا أن غالبية سوق الكريبتو "مشبوهة إلى حد كبير".

وأضاف في مقابلة مع برنامج ETF IQ على بلومبرغ يوم الاثنين: "العملات المشفرة تصبح مشبوهة بالفعل خارج نطاق العشر الأوائل، وبالتأكيد بعد العشرين الأوائل."

وتابع: "هناك عملية انتقاء صارمة يجب أن يقوم بها المصدِرون."

وأوضح كينغ أنه لا يتوقع "انفجارًا هائلًا" في طلبات إطلاق صناديق ETF لمختلف العملات، لكنه رجّح أن يكون هناك "عدد كبير من الصناديق لكل عملة."

ويأتي هذا في وقتٍ اندفع فيه مصدرو صناديق الاستثمار للحصول على موافقات لإطلاق منتجات جديدة بعد النجاح الكبير لصناديق البيتكوين الفورية (BTC ETFs)، ومع تبنّي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نبرة أكثر ودّية تجاه القطاع.

صناديق ميم كوين قادمة.. وكينغ يرى سولانا "مستقبلًا" للعملات المستقرة

تنتظر REX حاليًا موافقات لإطلاق صناديق ETF مرتبطة بعملات الميم، مثل Bonk المُرمز (BONK) وOfficial Trump المُرمز (TRUMP) وDogecoin المُرمز (DOGE)، التي تُصنّف حاليًا عاشر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

وفي يوليو الماضي، أطلقت الشركة صندوقًا متداولًا لعملة Solana المُرمز (SOL) يتيح للمستثمرين التعرّض أيضًا لمكافآت التحصيص (Staking Rewards).



REX Financial CEO Greg King believes Solana is the story of stablecoin's future over Ethereum.

وقال كينغ إن سولانا "أسرع وأكثر تصميمًا لمعالجة عدد كبير من المعاملات"، معتبرًا أنها "القصة المستقبلية للعملات المستقرة"، والتي يهيمن عليها حاليًا بلوكتشين إيثريوم.

وأضاف: "بصراحة، عندما رأيت الجدل الكبير حول أن جميع العملات المستقرة تُبنى على إيثريوم، اعتبرت ذلك إغفالًا كبيرًا. أعتقد أن سولانا هي مستقبل العملات المستقرة."

وتابع: "الكثيرون يرون أن سولانا هي المنافس الصاعد الذي قد يُزاحم إيثريوم. إنه نقاش مثير للجدل، وربما صنعتُ أصدقاء وأعداء بطرحي لهذا الرأي."

المزيد من صناديق ETF لكل عملة

أشار كينغ أيضًا إلى أنه من المرجح أن نشهد "انفجارًا نوعيًا" في عدد صناديق ETF بالمرحلة المقبلة، قائلاً: "أين تجد في عالم صناديق ETF ستة أو ثمانية أو عشرة أو حتى اثني عشر مُصدرًا يصطفون لإطلاق نفس الصندوق مرارًا وتكرارًا كما رأينا مع البيتكوين ثم الإيثر والآن سولانا؟"

ورأى أن سولانا مرشحة قوية لإطلاق صندوق فوري (Spot ETF)، نظرًا لكونها استثمارًا "جذابًا" في المحافظ بفضل منافستها مع إيثريوم ومكافآت التحصيص الأعلى التي تقدمها.

تسعة صناديق في انتظار سولانا

حتى الآن، تقدّم تسعة مُصدرين بطلبات لإطلاق صناديق سولانا فورية، من بينهم VanEck وBitwise وGrayscale و21Shares وCoinShares وCanary Capital وFranklin Templeton وFidelity Investments وصندوق مشترك من Invesco وGalaxy Digital.

ومن المتوقع أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على هذه الصناديق بحلول أكتوبر المقبل، إذ رجّح محللون ومراقبو أسواق التوقعات أن الموافقة شبه مؤكدة.