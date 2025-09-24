الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يظهر إشارات متضاربة – توقعات اليوم – 24-09-2025

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يظهر إشارات متضاربة – توقعات اليوم – 24-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-24 02:01AM UTC

تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما عزز من الزخم الإيجابي المحيط بالزوج، خاصة وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير.

 

