سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يظهر إشارات متضاربة – توقعات اليوم – 24-09-2025

تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما عزز من الزخم الإيجابي المحيط بالزوج، خاصة وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل