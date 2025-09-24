اخبار السعوديه

احتفالات اليوم الوطني في حديقة الشمال برعاية أمين حفر الباطن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلقت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ95 في محافظة حفر الباطن مساء يوم الثلاثاء الماضي، برعاية أمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، نيابةً عن محافظ المنطقة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل. وجرى الحفل في حديقة الشمال وسط حضور جماهيري كبير من الأهالي والزوار.

تضمنت الفعاليات عروضاً متنوعة ابتدأت بأوبريت خاص قدمته أمانة محافظة حفر الباطن، تلاه عرض مرئي يعكس مسيرة الوطن وإنجازاته. وشارك تجمع حفر الباطن الصحي بأوبريت يعبر عن مسيرة الصحة والتنمية، بالإضافة إلى فقرة وطنية من جمعية تراؤف لرعاية الأيتام شارك فيها الأطفال.

تميزت الفعاليات بعروض تراثية شعبية مثل العرضة والرقصات والفنون الفلكلورية، وأثار الفنان بندر بن عوير الحضور بصوته وحضوره.

وشملت الفعاليات مشاركة عازف عود ومطاعم ومقاهي وحرفيين وأركان متنوعة، بالإضافة إلى شخصيات ترفيهية متجولة أسهمت في إضفاء أجواء مبهجة على الحدث.

وعبر الحضور عن سعادتهم بهذه الأجواء الوطنية التي جمعت بين الفنون الشعبية والعروض الحديثة، مؤكدين أهمية هذه الفعالية كنقطة انطلاق للاعتزاز بتاريخ الوطن وإنجازاته العظيمة.

