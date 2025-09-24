نهيان بن مبارك يشهد غداً حفل ختام البرامج الصيفية لصندوق الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - يشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية المحلية والاتحادية بالدولة، يوم غد الخميس، حفل ختام البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2025، الذي سيتم خلاله تكريم الفائزين بأسهم التميز الذهبية والفضية والبرونزية، والذين قاموا بجهود استثنائية.

ويشمل التكريم الطلاب والمعلمين والمديرين والمدارس والجامعات التي شاركت في أنشطة البرامج الصيفية في 56 مدرسة، و5 جامعات، و12 مركزاً ثقافياً وشبابياً على مستوى الدولة، إضافة إلى تكريم الشركاء والداعمين الذين تجاوز عددهم أكثر من 96 شريكاً.

كما يقام على هامش الاحتفال معرض كبير يضم الأعمال الفنية والتراثية والإبداعية المتميزة للمدارس والمراكز والجامعات المشاركة، إضافة إلى جناح خاص لمتميزين في أنشطة «العربية لغة القرآن».

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تصريح بهذه المناسبة، إن صندوق الوطن كان حريصاً على الوصول بقيم الهوية الوطنية إلى الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات من خلال عشرات المبادرات المستمرة على مدار العام، ومن أبرزها «البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2025»، وذلك في إطار سعيه إلى تفعيل الشعار الذي أتخذه أساساً لعمله في المجالات كافة، وهو «هوية وطنية قوية ومستدامة»، والذي يمثل استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أن الاعتزاز بالهوية الوطنية، هو اعتزاز بسمات مجتمع الإمارات وخصائصه وفهم عميق لتطلعات هذا المجتمع وطموحاته والمبادئ والقيم وأسلوب الحياة التي يحرص عليها.

وأضاف معاليه: «كما يؤكد لنا صاحب السمو رئيس الدولة، دائما، أن الاعتزاز بالهوية الوطنية هو تأكيد على ما يعرفه العالم عن أبناء وبنات الإمارات من أخلاق حميدة وسلوكٍ رصين، وما تتميز به الدولة من تاريخ أصيل وتراث خالد وحيوية متدفقة وإنجازات متوالية».

وأعرب معاليه عن اعتزازه بلقاء أبنائه وبناته من طلاب المدارس والجامعات المشاركين في البرامج الصيفية، لأنهم جيل المستقبل الذي سيحمل المسؤولية، مشيدا بنجاح جهود صندوق الوطن وشركائه وكل المدارس والجامعات والمراكز، في تعزيز الهوية الوطنية، ومؤكدا أن النجاح الكبير الذي تحقق خلال «البرامج الصيفية»، يدعونا جميعاً للبناء عليه، بعدما تحولت هذه البرامج إلى منصة للمشاركين فيها لإظهار ما لديهم من قدرة وحماسة لخدمة وطنهم والانتماء لأهدافه وغاياته والولاء لقادته ورموزه، وكذلك الاحتفاء بهويته ولغته، وبالقيم الإنسانية السامية التي تميز هذا الوطن.

من جهته، أشاد ياسر القرقاوي، المدير العام بصندوق الوطن بجهود الشركاء والمتعاونين، التي أسهمت في تعزيز حرص الطلاب في المدارس والمراكز والجامعات المشاركة على هويتهم، واعتزازاهم بدينهم ولغتهم، وافتخارهم بتاريخ الوطن وتراثه وثقافته وإسهامه النشط والفاعل في مسيرة العالم.

وقال إن «البرامج الصيفية لصندوق الوطن» قدمت صورة رائعة للعمل الجماعي على مدار السنوات الثلاث الماضية، عبر إيجاد قنوات فعالة للتواصل والتفاهم وتبادل الآراء والأفكار بين الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والمدربين، والالتزام بأهداف واضحة من أجل توعية أجيال المستقبل وتنمية قدراتهم ومواهبهم، من خلال تعزيز التفكير السليم، والمبادرة واتخاذ القرارات، وإتاحة الفرص أمامهم للتعرف على تراثهم ولغتهم، وخدمة مجتمعهم، وبما يؤدي إلى تنمية صفات المسؤولية والقيادة لديهم، ليجسدوا قيم الكرم والعطاء والنزاهة والصدق والمسؤولية والشجاعة والولاء والتسامح والأخوة الإنسانية، والثقة بالنفس وحب الوطن والثقة بما ينتظره من مستقبل زاهر.

واعتبر القرقاوي، الاحتفال السنوي بالفائزين والفائزات في البرامج الصيفية، علامة متجددة، على طريق الاعتزاز بالهوية الوطنية وتشجيع الأعمال الناجحة، مؤكداً أن نجاح هذه البرامج في تحقيق أهدافها، والوصول على ما يزيد على 50 ألف طالب وطالبة، هو دليل قوي على قدرة أبناء وبنات الإمارات على العمل المثمر، واستيعاب ما يدور في هذا العصر الزاخر من فرص وتحديات، لافتاً إلى أن طلاب المدارس والجامعات المبدعين والمبتكرين، هم عماد المستقبل الذين يسهمون بأفكارهم ورؤاهم في المجالات المختلفة، في جعله أكثر ازدهاراً ونجاحاً.