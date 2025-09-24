المنتخب الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لانطلاق كأس العالم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأ منتخب السعودية تحت 20 عامًا، تدريباته استعدادًا لكأس العالم للشباب 2025 في تشيلي. وقد أشرف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز على الحصة التدريبية التي تركّزت على اللياقة والتكتيك، بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل بدء البطولة في 27 سبتمبر.

يفتتح منتخب السعودية مشواره في البطولة بمواجهة كولومبيا في 29 سبتمبر، تليها مباراة مع نيجيريا في 2 أكتوبر، وأخيرًا مواجهة النرويج في 5 أكتوبر.

تأتي هذه التدريبات في إطار الاستعدادات الجادة التي يقوم بها الفريق لتحقيق أداء متميز في البطولة العالمية. ويأمل اللاعبون في تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية تليق بالمستوى الذي يمثلونه في البطولة العالمية.