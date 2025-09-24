ستيفاني عطا الله عن مشاركتها في مسلسل حريم الجراح: سعيدة بهذا المشروع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - عبَّرت النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، عن سعادتها بالتواجد والمشاركة في مسلسل "حريم الجراح" والذي انطلق عرضه يوم 21 من سبتمبر الماضي على إحدى المنصات الرقمية.

ستيفاني عطا الله توجه رسال لفريق عمل "حريم جراح"

وشاركت ستيفاني عطا الله، محبيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" مقطع فيديو تضمن لقطات من مشاهدها بالعمل، وعلقت قائلة: "سعيدة جدًا بمشاركة هذا المشروع معكم، وفخورة بكوني جزءًا من هذا الفريق وهذه السلسلة الجميلة، أشارككم بعض صور الكواليس ولقطات إضافية من العمل".

ومن خلال تعليقها، وجهت رسالة شكر لكل شخص من فريق العمل، بعد أن هنأتهم بالأصداء الإيجابية التي حققها المسلسل: "أود أن أشكر كل شخص شارك في هذا المسلسل، مبروك لنا جميعًا".

هكذا ظهرت ستيفاني عطا الله في "حريم الجراح "

ينتمى مسلسل "حريم الجراج" إلى نوعية الاعمال الدرامية القصيرة، إذ يقع العمل في 8 حلقات، وتتناول أحداثه قصة الدكتور الجراح "وجدي مرعي" الذي يعمل في مجال التجميل، ويعيش في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو متزوج من سيدة تدعى "راغدة"، وتجسد دورها الفنانة ندى أبو فرحات، ولديه منها عدة أبناء.

وتزداد الأحداث إثارة بعد العثور على الدكتور "وجدي" ميتًا، لتكتشف زوجته "راغدة" إنه متزوج سرًا من سيدتين هما "ورد"، التي تؤدي دورها مروة الأطرش، وهي سيدة أنقذ حياتها بعد إجرائه عملية لها، ومن "مايا"، التي تؤدي دورها رنين مطر، وهي دكتورة في نفس المجال.

وفي الوقت الذي تحوم الشبهات حول الزوجات الـ 3، تكشف التحقيقات التي يقودها المحقق "هشام" عن عشيقة تدعى "سيرين"، وتجسد دورها الفنانة اللبنانية ستيفاني عطا الله، لتتشابك الأحداث.

المسلسل من تأليف بودي صفير، وإخراج حسين دشتي ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم سلوم حداد، ومروة الأطرش، ستيفاني عطا الله، ندى أبوفرحات، رنين مطر، رودني حداد، وغيرهم.

بصمة مميزة في مسلسل "سلمى"

ويعرض في الوقت الحالي أيضًا، مسلسل آخر للفنانة ستيفاني عطا الله بعنوان "سلمي"، ومن خلاله تظهر بشخصية "ميرنا"؛ الفتاة التي تكمن بداخلها شر كبير لدائرة الأشخاص المحيطين بها، وذلك بسبب التخيلات والأوهام التي تعيش بداخلها وليس لها أساس من الصحة على أرض الواقع، ورغم ذلك لا تزال تحصد على إشادات متابعي العمل من الجمهور أو النقاد وسبب ذلك هو أداؤها القوي والمؤثر، في تجسيد شخصية "ميرنا".

مسلسل "سلمى" هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، وتأتي النسخة العربية من بطولة النجوم مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله ومجموعة من كبار نجوم الوطن العربي.

وتدور أحداث المسلسل حول "سلمى" وهي أم شابة لطفلين تواجه الحياة بمفردها بعد اختفاء زوجها "جلال" في ظروف غامضة، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما تكتشف إصابتها بمرض مميت.



