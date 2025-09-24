محدث: انتهاء اجتماع ترامب مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء اليوم الثلاثاء 23 أيلول / سبتمبر 2025 ، اجتماعا مع قادة عرب ومسلمين بشأن حرب غزة ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وأكد ترامب ان اجتماعه مع القادة العرب والمسلمين بشأن غزة كان عظيما ، فيما رفض القادة والمسؤولين الادلاء بأي تصريحات إعلامية عقب الاجتماع.

وقال ترامب :" هذا الاجتماع الأهم بالنسبة لي، مشددًا على أن هدفه يتمثل في إنهاء الحرب الدائرة في غزة وضمان إعادة الرهائن.

وقبيل بدء الاجتماع المغلق مع قادة عرب ومسلمين في نيويورك، وصف الرئيس الأميركي اللقاء بأنه "أهم اجتماع أعقده اليوم"، مؤكدًا أنه "سيكون اجتماعًا مهمًا جدًا بشأن غزة" وأضاف: "سنبحث إنهاء الحرب وربما ننهيها".

وتابع ترامب: "نريد وضع حد للحرب في غزة التي ما كان من المفترض أن تحصل، واستعادة الرهائن"، لافتًا إلى أن "غالبية الرهائن قد أُطلق سراحهم" وأن الجهود تتركز على "استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة".

وأردف: "سأتحدث مع نتنياهو ونريد إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن".

وخاطب ترامب أمير دولة قطر بالقول: "لقد قمت بعمل رائع وأنا أقدر لك ذلك". فيما شدّد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أن "اجتماعنا هنا لوقف الحرب واستعادة الرهائن"، مضيفًا: "نحن نعوّل عليك وعلى قيادتك لوضع حد لهذه الحرب ولمساعدة سكان غزة".

