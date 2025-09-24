احتفال سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا باليوم الوطني بحضور وزراء ومسؤولين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقيم حفل استقبال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية العربية السورية بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية. حضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين وشخصيات بارزة من المجتمع السوري في مجالات الثقافة والفكر والاقتصاد.

خلال الحفل، تم تسليط الضوء على أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية من خلال عدد من الكلمات والفقرات التي أعدت خصيصا لهذه الفعالية. وقد شهد الحفل تبادل التهاني والتبريكات بين الحضور، مع تأكيد العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وقد لاقى الحفل استحسان الحضور وحظي بإقبال كبير من الحضور، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة الرائعة.