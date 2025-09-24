مناوي يثني على وقفة شباب دارفور في بروكسل ضد مليشيا الجنجويد

- 1/2
عبر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي عن تقديره واعتزازه بشباب دارفور في بروكسل الذين وقفوا بكل شجاعة أمام مبنى الاتحاد الأوروبي، ورفضوا الظلم وكشفوا جرائم مليشيا الجنجويد.
واضاف أن هؤلاء الشباب هتفوا اليوم ضد القتلة وواجهوا محاولات التزييف والتلميع التي سعت إليها بعض الشخصيات المرتبطة بالمليشيا.
وإعتبر مناوي في تغريدة عبر صفحته على الفيسبوك أن هذه الوقفة القوية كانت سبباً مباشراً في إلغاء الجلسة، بعدما اتضحت للجميع حقيقة هؤلاء الأفراد وعلاقتهم الوثيقة بالجنجويد.
وأشار إلى أن ما قام به أبناؤنا في المهجر يمثل امتداداً لصمود شعبنا في الداخل، ويرسل رسالة واضحة للعالم بأن قضية السودان لا يمكن أن تعبث بها أيادي الانتهازيين الذين دمروا الوطن.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
