قتل 47 فلسطينيا بينهم ثمانية من منتظري المساعدات، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع توغل دبابات الاحتلال في أحياء مدينة غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.
وفي ذات السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، باستمرار عمليات القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى، الذي يعاني نقصا حادا في الأدوية والوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يستهدف المدنيين ومرافق الرعاية الصحية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.