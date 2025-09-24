تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني قديم مع أسطورة الغناء المصري, أم كلثوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللقاء الذي يعود تاريخه للقرن الماضي أجرته إحدى القنوات السودانية, مع المطربة المصرية الراحلة. كوكب الشرق, وسيدة الغناء العربي, كما يلقبها جمهورها تحدثت في اللقاء المتداول حديثاً عن المرأة السودانية, معبرة عن إعجابها الكبير بها. وقالت الست أم كلثوم, بحسب اللقاء الذي رصده محرر موقع النيلين: (أنا معجبة بالمرأة السودانية, وكلامي بيبقى مجرح لأني بحبها). وتابعت كوكب الشرق: (حبيت المرأة السودانية, فعلاً من كل قلبي لأنها المرأة المسلمة, المحتشمة, النظيفة وكل شيء فيها عجبني). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد ماذا قالت كوكب الشرق أم كلثوم عن المرأة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.