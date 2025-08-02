“بشروط خاصة” الموارد البشرية تكشف الفئات المستثناة من شرط الجنسية في الضمان المطور

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من أبرز الشروط الأساسية للاستفادة من برامج الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو الجنسية السعودية في المتقدم الرئيسي والتابعين، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن هناك فئات تم استثناؤها من هذا الشرط وهي ما تم الكشف عنها بالأخص لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور وذلك كما يلي:

زوجة أو مطلقة أو أرملة المواطن السعودي.

أولاد المطلقة أو الأرملة السعودية من أب أجنبي.

الأيتام، الأرامل ذوات الأيتام، ذوو الإعاقة ممن لديهم بطاقات التنقل.

ضوابط قبول الفئات المستثناة من شرط الجنسية

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على التأكيد على وجود مجموعة من الضوابط أو الشروط التي بناءً على تحقيقها يتم قبول الفئات المستثناة من شرط الجنسية في الضمان المطور، وهي ما تأتي على النحو التالي:

1- زوجة أو مطلقة أو أرملة المواطن السعودي

تتمثل الشروط الخاصة بتلك الفئة في الآتي؛ وجود أبناء من هذا الزوج، أن تكون إقامة المرأة وأولادها في السعودية بصورة دائمة، أن تكون الإقامات نظامية وأخيرًا تقديم مستند لإثبات الحالة “وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج”.

2- أولاد المطلقة أو الأرملة السعودية من أب أجنبي

أما تلك الفئة يجب أن يتم ثبوت زواج المرأة السعودية من الزوج الأجنبي بمستند رسمي، وأخيرًا أن يمتلك الأولاد إقامات نظامية سارية الصلاحية.

3- حاملو بطاقات التنقل.

تتمثل شروط تلك الفئة في وجود بطاقات تنقل سارية، وبالنسبة لفئة ذوي الإعاقة يجب تقديم مستند إثباتها.