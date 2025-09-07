أبرز الفنانين العائدين للمنافسة في رمضان 2026 بعد غياب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 11:07 صباحاً - بدأت ملامح خريطة مسلسلات رمضان 2026، تتضح نوعًا ما، مع انطلاق مرحلة التحضيرات من قِبل جهات الإنتاج، والتعاقد مع النجوم، لتقديم مسلسلات جديدة في الموسم الدرامي الضخم، الذي سيشهد عودة عدد من الفنانين بعدما سجَّلوا غيابًا الموسم الماضي، لأسبابٍ مختلفة، إذ انضموا رسميًا بأعمال متنوعة ومختلفة، ومن المُقرر بدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

"خلايا رمادية" لـ جومانا مراد

تُعد الفنانة جومانا مراد، من أحدث العائدين إلى الدراما المصرية في رمضان 2026، حيث تعاقدت رسميًا على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "خلايا رمادية"، المكوّن من 15 حلقة فقط، وستخوض من خلاله البطولة المطلقة لأول مرة في دراما رمضان، وفقًا لبيانٍ صحفي من الشركة المنتجة. والعمل من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج الباتروس كامل أبو علي، الذي سبق وتعاونت معه في أكثر من مشروع درامي خلال السنوات الماضية.

وبدأت جومانا مراد، التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال أسابيع قليلة، فور الانتهاء من كل الاستعدادات وكذلك التعاقدات مع باقي الفنانين الذين سيشاركونها البطولة.

يذكر أنّ جومانا مراد، تواجدت في موسم دراما رمضان الماضي، من بوابة الدراما الخليجية، حيث شاركت في مسلسل "أم أربعة وأربعين" للكاتبة هبة مشاري حمادة، أما آخر مسلسل مصري تواجدت فيه فهو "عتبات البهجة" للفنان يحيى الفخراني، والذي عُرض في رمضان لعام 2024.

https://www.instagram.com/p/C3Xtk0iIUC4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3Xtk0iIUC4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3Xtk0iIUC4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

محمد إمام يستأنف تحضيرات "الكينج"

وبعد أن سبق وخرج مسلسل "الكينج" من خريطة مسلسلات رمضان 2025 لأسباب إنتاجية وضيق الوقت، يعود الفنان محمد إمام لاستئناف التحضيرات الخاصة بهذا المسلسل، الذي سيُشارك به في رمضان لعام 2026، وهو إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب، الذي كشف عن هذا المشروع في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا.

ويظهر محمد إمام في المسلسل بشخصية زعيم مافيا، ومن المُقرر تصوير المسلسل في بعض مواقع التصوير خارج البلاد، حيث لم يتحدد بعد موعد انطلاق التصوير.

https://www.instagram.com/p/DOJbg2xjJDa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOJbg2xjJDa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOJbg2xjJDa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكانت آخر أعمال محمد إمام في رمضان 2024، من خلال مسلسل "كوبرا" وشاركه البطولة مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، معتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي وآخرين، والعمل من تأليف أحمد أبو زيد، وإخرج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل "كوبرا" حول علي صالح المعداوي الشهير بـ"كوبرا" الذي يخرج من السجن طامحاً لأن يبدأ حياة جديدة بعيداً عن المشاكل، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته وتدفعه الظروف للتنقل بين عده مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملاً في إثبات براءته. من هنا تنطلق أحداث العمل.

يمكنك قراءة.. موعد انتهاء محمد إمام وشيكو من تصوير فيلم صقر وكناريا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»