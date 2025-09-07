كل ما تريدون معرفته عن حفل توزيع جوائز MTV VMAs للأغاني المصورة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - عشاق الغناء والفيديوهات الموسيقية، على موعد مع ليلة تكريم الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي في حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة، والمعروفة باسم "MTV VMAs"؛ تكريماً لأبرز الإنجازات في مجال صناعة الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي، بحضور أبرز نجوم الموسيقى والغناء، وعروض خاصة ومبهرة على السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل.

في الموضوع التالي، سنقدم لكم كل المعلومات التي تخص حفل توزيع جوائز MTV VMAs؛ من النجوم المشاركين والمؤدين والمقدمين، بالإضافة إلى الموعد والمكان.

موعد ومكان الحفل

سيُقام حفل توزيع جوائز MTV VMAs مساء الأحد، 7 سبتمبر، الساعة الثامنة مساءً، في قاعة UBS Arena بنيويورك. هذا التوقيت سيوافق فجر الإثنين 8 سبتمبر، الساعة 3 فجراً، بتوقيت الرياض والقاهرة ولبنان.

ويمكن متابعة الحفل مباشرةً على قناتي CBS وMTV، كما سيُبث الحفل عبر الإنترنت على Paramount+.

مضيف الحفل

View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

يعود إل إل كول جيه LL Cool J، البالغ من العمر 57 عاماً، إلى مسرح حفل توزيع جوائز VMAs كمقدم الحفل المسائي، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الحفل منفرداً، حيث سبق له أن شارك في تقديم حفل الجوائز عام 2022، إلى جانب جاك هارلو.

أبرز الترشيحات

تصدرت ليدي غاغا قائمة الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من بينها "فيديو العام" و"أفضل فنان" و"أفضل ألبوم"، لتُسجل بذلك ثالث مرة في مسيرتها تتصدر ترشيحات؛ بعد أن حققت 13 ترشيحاً عام 2010، و9 ترشيحات عام 2020.

يليها في القائمة كل من برونو مارس بـ11 ترشيحاً، وكيندريك لامار بـ10، بينما تعادلت كل من روزاي وسابرينا كاربنتر بـ8 ترشيحات لكلٍ منهما، ثم أريانا غراندي وذا ويكند؛ بسبعة ترشيحات لكل منهما، وبيلي إيليش ستة ترشيحات، وتشارلي إكس سي إكس بخمسة ترشيحات.

يأتي وارن، 24 عاماً، وسومبر، 20 عاماً، من بين المرشحين لأول مرة هذا العام، إلى جانب روزي، جيجي بيريز، داميانو ديفيد، ليون توماس، لولا يونغ، فرقة ذا مارياس، جيني، جيمين، وجيسو.

وسيتم تقديم فئتين جديدتين هذا العام، هما أفضل موسيقى ريفية وأفضل فنان بوب.

من سيُحيي حفل جوائز MTV للأغاني المصورة لعام 2025؟

https://www.instagram.com/p/DORGjUmgG1B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DORGjUmgG1B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DORGjUmgG1B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من المقرر أن يُحيي الحفل كلٌ من سابرينا كاربنتر، ريكي مارتن، سومبر، أليكس وارن، جاي بالفين، بالإضافة إلى دي جي سنيك، وباستا رايمز. كما أُعلن عن مشاركة بوست مالون، دوجا كات، وجيلي رول، كونان غراي، وتيت ماكراي. أيضاً ستشارك ليدي غاغا لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث غنت مزيجاً من أغاني ألبومها Chromatica لعام 2020.

كما ينضم لقائمة المؤدين في حفل هذا العام: بيلي زيمرمان، بمشاركة ذا كيد، لاروي، لولا يونغ، ميغان موروني، كما سيُقدم كاتسي، في البث التمهيدي، أغنيتي "غنارلي" و"غابرييلا".

المكرمون في الحفل

View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

سيحظى ثلاثة نجوم في عالم الموسيقى بجوائز خاصة، ستُكرّم ماريا كاري؛ لإنجازاتها الموسيقية بجائزة فيديو فانغارد، وستعتلي المسرح لتقدم مزيجاً من الأغاني التي امتدت على مدار مسيرتها الفنية.

سيحصل بوستا رايمز على جائزة "روك ذا بيلز" للرؤية الثاقبة من MTV VMA. أما ريكي مارتن، فسيحصل على جائزة "الأيقونة اللاتينية".

مقدمو حفل MTV VMAs

سيقدم الحفل نخبة من النجوم، وهم: جيسيكا سيمبسون، آشلي سيمبسون، سيارا، إلى جانب نجوم مسلسل KPop Demon Hunters؛ إي جاي، راي آمي، أودري نونا، الذين يُشكّلون فرقة Huntr/x الخيالية.

كما سيُقدّم الحفل كلٌّ من درو باريمور، ليفي دان، نجمتيْ مسلسل The Hunting Wives، بريتاني سنو، ومالين أكرمان، ميج ستالتر، نيكي جلاسر، باريس هيلتون، آيس سبايس، لاتو، أليكس إيرل، ليني كرافيتز، لوك غرايمز، وروزي.

