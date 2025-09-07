بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. الحساب الرسمي لحياة الفهد يناشد جمهورها بمواصلة الدعاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - تواصل الفنانة الكويتية حياة الفهد معاناتها من الأزمة الصحية التي أصابتها بها في أغسطس الماضي، واضطرت على إثرها إلى دخول إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

دعوات متجددة بالشفاء

هذا الأمر دفع الحساب الرسمي لها عبر "إنستغرام"، مناشدة جمهورها ومحبيها في الوطن العربي، بالاستمرار في الدعاء لها مجدداً حتى تتعافي سريعاً من وعكتها الصحية، إذ تم نشر صورة لها ومرفقاً بها دعاء جاء مضمونه: "اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج"، داعياً المتابعين إلى الإكثار من الدعاء لها. وكتب القائمون على الحساب: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.. صدق الله العظيم. نسألكم الدعاء وتمنياتنا الشفاء العاجل لأمنا الغالية".

ولم يتأخر جمهور النجمة حياة الفهد في الاستجابة، حيث انهالت التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل، من بينها: "الله يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يا رب"، و"اللهم الشفاء العاجل يا رب العالمين".

https://www.instagram.com/p/DORKCgqj4Ta/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DORKCgqj4Ta/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DORKCgqj4Ta/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تفاصيل الأزمة الصحية لـ حياة الفهد

وكانت أسرة ومؤسسة حياة الفهد قد أعلنت في 13 أغسطس الماضي عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة، فيما أوضح الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع الترفيه أن، بصفتها نائب رئيس الاتحاد، أصيبت بجلطة استدعت وضعها في العناية المركزة.

وأوضح " البيان"، وقتها أن الفريق المعالِج قرر منع الزيارة عنها بشكلٍ كامل خلال هذه الفترة؛ حفاظاً على سلامتها واستجابةً لتوصيات الأطباء.

آخر أعمال حياة الفهد الدرامية

View this post on Instagram A post shared by Awaan أوان (@onawaan)

وكان آخر عمل قدمته الفنانةبالموسم الرمضاني الماضي هو مسلسل "أفكار أمي"، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.

