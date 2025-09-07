تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من جمهور ومتابعي الصفحات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر الفنانة الشابة وإبنة الدرامي السوداني الكبير محمد نعيم سعد “رؤى”, وهي تقدم فواصل من الرقص. رؤى, قدمت فواصل من الرقص المسرحي من خشبة أحد المسارح وهو الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة رؤى محمد نعيم تقدم رقصات مسرحية مثيرة والجمهور يقابل المقطع بسخرية واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.