تيدروس أدهانوم: وضع المجاعة شمال دارفور بالسودان يتفاقم بحصار الفاشر

تيدروس أدهانوم: وضع المجاعة شمال دارفور بالسودان يتفاقم بحصار الفاشر

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن وضع المجاعة شمال دارفور بالسودان يتفاقم بحصار الفاشر لأكثر منذ 500 يوم.

الجزيرة – السودان

