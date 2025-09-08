الحكم بالإعدام على اجنبي مشارك مع قوات التمرد بكسلا

قدمت النيابة العامة كسلا اليوم المتهم( ع ع أ أ) للمحاكمة بموجب الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ /112 /2025) تحت المواد (26-50-51/أ) م من القانون الجنائي لسنة 1991 م تعديل 2020 م التعاون مع قوات التمرد على تقويض النظام الدستوري و اثارة الحرب ضد الدولة .

وتقدمت النيابة بقضية الاتهام أمام المحكمة واستمعت المحكمة لقضيتي الاتهام و الدفاع .

وتعود تفاصيل الدعوى اثر بلاغ قدم أمام النيابة العامة يفيد بتورط المحكوم عليه في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المتمردة على الدولة .

حيث اثبتت النيابة العامة امام المحكمة ان المتهم شارك في التدوين المدفعي الذي أحدثته القوات المتمردة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وعلى مدينة الكاملين بولاية الجزيرة والجدير بالذكر ان المتهم اجنبي يحمل جنسية جنوب السودان .

واجرت النيابة تحريات واسعة خلصت لتوجيه الاتهام للمحكوم عليه بالتهم المذكورة واوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا) .

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا محمد عز الدين محمد ووكيل ثاني النيابة مولانا محمد علي دفع الله.

