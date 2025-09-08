ماريا كاري تحصل على أول جائزة MTV VMAs على الإطلاق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 صباحاً - كتبت النجمة ماريا كاري اسمها في تاريخ جوائز MTV للأغاني المصورة، والمعروفة باسم "MTV VMAs"، حيث حصلت على أول جائزة للحفل على الإطلاق على مدار مشوارها الفني ومسيرتها المهنية الممتدة لعقود، المتمثلة في تمثال شخصية القمر، وذلك عن فئة أفضل أغنية آر أند بي.

وبينما كانت تستعد خلف الكواليس لأداء ميدلي خلال الحفل، فقد شكرت معجبيها في رسالة فيديو، قالت فيها: "أول شخصية قمر لي على الإطلاق! هذا رائع يا إم تي في، لا أعرف لماذا تأخرتم كل هذا الوقت!".

View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

ماريا كاري من بين المكرمين في الحفل

Best R&B Winner: Mariah Carey - "Type Dangerous" #VMAs — Video Music Awards (@vmas) September 7, 2025

— Video Music Awards (@vmas)

يأتي فوز ماريا كاري بأول جائزة MTV VMAs لها على الإطلاق قبل تلقيها تكريماً من الحفل، فهي واحدة من بين ثلاثة نجوم في عالم الموسيقى سيتم تكريمهم بجوائز خاصة، ستُكرّم ماريا كاري؛ لإنجازاتها الموسيقية بجائزة فيديو فانغارد، وسيحصل بوستا رايمز على جائزة "روك ذا بيلز" للرؤية الثاقبة من MTV VMA. أما ريكي مارتن، فسيحصل على جائزة "الأيقونة اللاتينية".

أبرز الترشيحات

View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

تصدرت ليدي غاغا قائمة الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من بينها "فيديو العام" و"أفضل فنان" و"أفضل ألبوم"، لتُسجل بذلك ثالث مرة في مسيرتها تتصدر ترشيحات؛ بعد أن حققت 13 ترشيحاً عام 2010، و9 ترشيحات عام 2020.

يليها في القائمة كل من برونو مارس بـ11 ترشيحاً، وكيندريك لامار بـ10، بينما تعادلت كل من روزاي وسابرينا كاربنتر بـ8 ترشيحات لكلٍ منهما، ثم أريانا غراندي وذا ويكند؛ بسبعة ترشيحات لكل منهما، وبيلي إيليش ستة ترشيحات، وتشارلي إكس سي إكس بخمسة ترشيحات.

يأتي وارن، 24 عاماً، وسومبر، 20 عاماً، من بين المرشحين لأول مرة هذا العام، إلى جانب روزي، جيجي بيريز، داميانو ديفيد، ليون توماس، لولا يونغ، فرقة ذا مارياس، جيني، جيمين، وجيسو.

وسيتم تقديم فئتين جديدتين هذا العام، هما أفضل موسيقى ريفية وأفضل فنان بوب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»