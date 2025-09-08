لماذا بكت أنجلينا جولي بمهرجان تورونتو السينمائي في كندا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - حلَّت النجمة العالمية أنجلينا جولي ضيفة بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، حيث يُعرض أحدث أفلامها Couture الذي يشهد عرضه العالمي الأول بالمهرجان ضمن قسم العروض الخاصة. وفي جلسة سؤال وجواب مع الجمهور، طُلب من جولي طلباً جعلها لا تتحكم في دموعها، وبكت؛ فما هذا الطلب؟ ولماذا أبكى أنجلينا جولي؟

سبب بكاء أنجلينا جولي في مهرجان تورونتو السينمائي

View this post on Instagram A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

خلال انعقاد جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي في العرض الأول لفيلم أنجلينا جولي الجديد Couture، طلب أحد الحضور منها تقديم نصيحة لأي شخص فقد عزيزاً عليه مؤخراً بسبب السرطان"، الذي كان سبباً في وفاة والدتها عام 2007، حيث تلعب جولي دور سيدة مصابة بالسرطان في الفيلم.

توقفت جولي في البداية، ووضعت يدها على فمها وهي تحاول استيعاب مشاعرها، قبل أن ترد، ثم بدأت حديثها وهي تمسح عينيها: "أنا أسفة جداً لفقدانكِ! أتذكر قول والدتي عندما أُصيبت بالسرطان. تناولنا العشاء وسألها الناس عن أحوالها. قالت: كل ما يسألني الناس عنه هو السرطان".

وواصلت جولي مسح طرف عينيها قبل أن تُكمل: "أود أن أقول، إذا كنتم تعرفون شخصاً يمرُّ بفترة صعبة؛ فاسألوه عن كل شيء آخر في حياته أيضاً. إنه شخص متكامل. وما زال على قيد الحياة".

وقد تُوفيت والدة أنجلينا جولي بعد صراع طويل مع سرطان الثدي والمبيض استمر عقداً من الزمن.

قصة فيلم Couture

هو فيلم درامي من تأليف وإخراج أليس وينوكور. من بطولة: أنجلينا جولي، لويس غاريل، إيلا رومف، وغارانس ماريلير.ولم يُعلن بعد عن موعد عرض الفيلم في دور السينما.

تدور أحداث الفيلم حول المخرجة الأمريكية ماكسين التي تصل إلى باريس لحضور أسبوع الموضة في رحلة حياة أو موت، حيث تواجه التحديات واكتشاف الذات، حيث يحاكي هذا الفيلم تجربة جولي مع مرض السرطان.

أخبار أنجلينا جولي الفنية

https://www.instagram.com/p/DOMzhSGDQGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMzhSGDQGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMzhSGDQGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تشارك أنجلينا جولي حالياً في مشروع سينمائي جديد يتم تصويره في لندن، يحمل تجربة جديدة في المضمون والشكل أيضاً، حيث اعتمدت جولي في الفيلم الجديد لون وتسريحة شعر مختلفة عما تبدو عليه في الواقع.

خلال تصوير أحدث أفلامها Anxious People، ظهرت أنجلينا جولي بتسريحة شعر جديدة، حيث اعتمدت قصة شعر أشقر قصيرة، وهو تغيير ملحوظ عن شعرها البني الطويل المعتاد، مع أنها تحولت في الأشهر الأخيرة إلى لون أفتح.

وقد تم التقاط صور للممثلة في موقع التصوير في لندن يوم الخميس بشعرها القصير الذي يُبرز ملامح وجهها، متألقةً بملابس أنيقة بلون كريمي. وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع، وطلاء أظافر أحمر باللون نفسه؛ لإكمال إطلالتها اللافتة.

وصُوِّرت جولي، البالغة من العمر 50 عاماً، بين اللقطات إلى جانب ابنها الأكبر، مادوكس، البالغ من العمر 24 عاماً. وقد سار مادوكس على خطى والديه، حيث ظهر لأول مرة كزومبي غير مذكور في فيلم والده "براد بيت" World War Z عام 2013، ثم أصبح المنتج التنفيذي لفيلم First They Killed My Father عندما كان عمره 15 عاماً فقط.

إليكِ هذا الخبر: أوسكار 2025: فيلم ماريا لأنجلينا جولي يخرج فارغ اليدين من موسم الجوائز

فيلم Anxious People

Anxious People فهو فيلم مقتبس من رواية سويدية صدرت عام 2019 تحمل الاسم نفسه للكاتب فريدريك باكمان. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الغرباء الذين يتم احتجازهم بوصفهم رهائن خلال فعالية مفتوحة.

وفقاً لموقع Deadline، "عندما تأخذ غريس، سارقة بنوك مترددة، المجموعة بوصفهم رهائن عن غير قصد، تسود الفوضى وتكثر المشاركة، وتنكشف الأسرار، ولا تسير الأمور كما هو مخطط لها".

وتلعب جولي دور سيدة تُدعى "زارا"، وهي مصرفية استثمارية. ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إيمي لو وود في دور غريس، وجيسون سيغل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».