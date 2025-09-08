فلاشينغ ميدوز: سينر يتعهد بتغيير أسلوب لعبه بعدما بات "مقروءا"

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تعهد الإيطالي يانيك سينر بتغيير أسلوب لعبه بعدما بات "مقروءا" من قبل منافسيه، لاسيما الإسباني كارلوس ألكاراس الذي انتزع منه لقب بطولة الولايات المتحدة وصدارة تصنيف محترفي كرة المضرب (أيه تي بي)، بالفوز عليه الأحد في النهائي بأربع مجموعات.

وفي الوقت الذي كان ألكاراس يحتفل بفوزه في النهائي 6 2 و3 6 و6 1 و6 4 وإحراز لقبه الكبير الثاني للموسم والسادس في مسيرته، وجد سينر نفسه يفكر بما حصل معه وكيف خسر النهائي الكبير الثاني له هذا الموسم أمام ألكاراس وتنازله عن صدارة التصنيف لصالح الإسباني.

صحيح أن الفوز بلقبين كبيرين خلال موسم واحد (أستراليا المفتوحة وويمبلدون) يعتبر انجازا هاما جدا في مسيرة أي لاعب، إلا أن السقوط أمام ألكاراس في سبع من المواجهات الثماني الأخيرة بينهما، دفع سينر إلى التفكير مليا بما يجب فعله من أجل تجنب السقوط مجددا أمام ابن الـ22 عاما.

ويعتقد الإيطالي البالغ 24 عاما أنه يتوجب عليه اتباع أسلوب لعب فيه مخاطرة أكثر وأقل "قابلية للتنبؤ"، مضيفا "كنت مقروءا جدا اليوم. قام على الملعب بالعديد من الأشياء وغيّر أسلوب اللعب".

وتابع الإيطالي الذي تربع على صدارة تصنيف المحترفين طيلة 65 أسبوعا بعدما انتزعها من ألكاراس بالذات في حزيران/يونيو 2024، أن "القرار يعود لي الآن في ما إذا كنت أرغب في إجراء تغييرات أم لا... من المؤكد أننا سنعمل على ذلك".

وأردف "أحاول أن أكون أكثر استعدادا للمباراة المقبلة التي سألعبها ضده. كما أعتقد أن الأمر يعتمد على كيفية وصولك (الاستعداد النفسي) للعب ضد كارلوس".

وأقر الإيطالي أنه اعتمد أسلوب اللعب ذاته في المباريات التي خاضها في البطولة الأميركية قبل مواجهة ألكاراس، موضحا "على سبيل المثال، خلال هذه البطولة، لم أقم بـ+سيرف فولي+ واحد (أي الصعود إلى الشبكة مباشرة بعد الإرسال)، ولم أستخدم الكثير من الضربات الساقطة، ثم تصل إلى مرحلة تلعب فيها ضد كارلوس حيث يتعين عليك الخروج من منطقة راحتك".

الاستعداد للتضحية

ولم يكن موسم سينر عاديا على الإطلاق، إذ غاب عن الملاعب لثلاثة أشهر بسبب الإيقاف على خلفية قضية التنشط، وعاد إلى الملاعب في أيار/مايو خلال دورة روما لماسترز الألف نقطة حيث وصل إلى النهائي قبل السقوط أمام جماهيره ضد ألكاراس الذي عاد وأسقط الإيطالي في نهائي بطولة رولان غاروس بعد مواجهة تاريخية من خمس مجموعات، قبل أن يرد الإيطالي اعتباره في نهائي بطولة ويمبلدون.

وانتظر الجميع كيف ستكون المواجهة مجددا بين اللاعبين في نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة التحضيرية لفلاشينغ ميدوز، لكن الإيطالي انسحب في المجموعة الأولى بعد تخلفه 0 5 بسبب الإعياء.

وأكد سينر الأحد إنه مستعد للتضحية بالنتائج على المدى القصير في محاولة لتطوير أسلوب لعب أكثر تنوعا، مضيفا "ربما سأخسر بعض المباريات من الآن فصاعدا، لكني سأحاول إجراء بعض التغييرات، أن أكون لاعبا غير مقروء بهذا الحجم، لأني أعتقد أن هذا ما يجب عليّ فعله لأصبح لاعبا أفضل".

وشعر سينر بأن ألكاراس الذي نوع أسلوب لعبه بشكل رائع الأحد إن كان من ناحية الإرسال أو رد الكرات والضربات، قد طور نفسه منذ هزيمته أمام الإيطالي في نهائي ويمبلدون، موضحا "لقد تحسن أداؤه. شعرت أنه أصبح أقل أخطاء. شعرت أنه كان يؤدي كل شيء بشكل أفضل اليوم، لاسيما الإرسال".

وأكدت الإحصائيات النهائية تحليل سينر، إذ حقق ألكاراس 10 إرسالات ساحقة ولم يرتكب أي خطأ مزدوج على الإرسال، مع نجاحه بنسبة 61 بالمئة في إرسالاته الأولى، في حين أن الإيطالي لم يتمكن من تحقيق سوى إرسالين ساحقين وارتكب أربع أخطأ مزدوجة على الإرسال ولم ينجح سوى في 48 بالمئة من إرسالاته الأولى.