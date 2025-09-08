Galaxy وJump و Multicoin يقودون جولة تمويل بقيمة 1.65 مليار دولار لصالح خزانة سولانا في Forward Industries

تام شمس - الاثنين 8 سبتمبر 2025 04:38 مساءً - أعلنت شركة Forward Industries المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في التصميم والتصنيع أنها جمعت 1.65 مليار دولار نقدًا والتزامات بعملات مستقرة لإطلاق إستراتيجية خزانة مخصصة لعملة سولانا (SOL).

وأوضحت الشركة يوم الاثنين أن هذا التمويل يُعد الأكبر من نوعه لخزانة سولانا حتى الآن، وجاء بقيادة شركات كبرى في قطاع التشفير، وهي Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital، إضافة إلى مشاركة شركة C/M Capital Partners، إحدى المساهمين الحاليين في Forward Industries.

ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته بلومبرغ أواخر أغسطس أفاد بأن الشركات الثلاث كانت تخطط لجمع مليار دولار والاستحواذ على شركة مدرجة في البورصة لتأسيس أكبر خزانة موجهة إلى سولانا.

ووفقًا للإعلان، تعتزم Forward التمركز كوسيلة مؤسسية متداولة علنًا، مع تحقيق عوائد على السلسلة (onchain returns) وبناء قيمة طويلة الأمد من خلال المشاركة في نظام سولانا البيئي.

Galaxy و Jump و Multicoin يدعمون Forward Industries

ذكرت الشركة أن Galaxy Digital ستوفر خدمات إدارة الخزانة والتداول والإقراض والتحصيص (staking)، بينما ستدعم Jump Crypto البنية التحتية عبر مشاريع مثل Firedancer وDoubleZero. أما Multicoin Capital فستتولى تقديم التوجيه الإستراتيجي وخدمات الحوكمة.

ومن المتوقع أن يتولى كايل ساماني، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة Multicoin، منصب رئيس مجلس إدارة Forward Industries.

وأكد ساماني أن هذه الخطوة تعكس قناعة بقدرة سولانا على الصمود وإمكاناتها للنمو، مشددًا على أن خزانة مؤسسية بهذا الحجم يمكنها أن “تزيد من قيمة SOL لكل سهم بوتيرة أسرع من مجرد الاحتفاظ السلبي بالعملة.”

وأضاف أن عملة سولانا لا تزال تُساء فهمها ويتم تقييمها بأقل من قيمتها من قبل المشاركين في السوق رغم مرونتها، معتبرًا أن هذا التفاوت يخلق فرصة كبيرة لإستراتيجية خزائن سولانا.

Forward Industries تصبح أكبر خزانة سولانا

إن احتياطي سولانا البالغ 1.6 مليار دولار سيجعل من Forward Industries أكبر خزانة سولانا على الإطلاق، إذ سيكاد يُضاعف ثلاث مرات حجم أكبر خزانة حالية.

فبحسب الأسعار الحالية، تحتفظ شركة Upexi، المتخصصة في إدارة سلاسل التوريد، بأكبر حيازات سولانا تبلغ 2 مليون SOL بقيمة تقارب 430 مليون دولار.

في المقابل، أعلنت DeFi Development Corporation في 4 أغسطس أنها تمتلك 1.29 مليون SOL بقيمة تقارب 280 مليون دولار.

كما كشفت شركة Bit Mining المتخصصة في تعدين البيتكوين في يوليو عن خطط لجمع ما بين 200 و300 مليون دولار لبناء خزانة عملات سولانا.