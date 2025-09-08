سعر البيتكوين يستعيد قوته ويقترب من مستوى 112 ألف دولار مع تحرك لافت للعملات البديلة

شهد سعر البيتكوين خلال الساعات الأخيرة تحركات محدودة حيث ارتفع نحو مستوى 112,000 دولار، بعد فترة من التذبذب والتي تخللتها ضغوط بيع منذ بداية سبتمبر.

وكان سعر البيتكوين قد سجل هبوط إلى نحو 107,200 دولار، قبل أن يعاود الصعود إلى قمة أسبوعية تجاوزت 113,400 دولار عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

إلا أن هذه المكاسب تراجعت سريعا لتستقر قرب 111,600 دولار، ما منحها قيمة سوقية تفوق 2.22 تريليون دولار، مع هيمنة تتجاوز 56% على السوق وفق بيانات “coingecko”.

في المقابل، واصلت بعض العملات الرقمية البديلة جذب الأنظار.

حيث ارتفعت DOGE وHYPE بأكثر من 7% خلال يوم واحد.

اقتربت HYPE من أعلى مستوى تاريخي لها عند 51 دولار، بينما استقر سعر العملة الرقمية DOGE فوق 0.23 دولار.

كما سجلت XRP وSOL وTRX زيادات طفيفة، في حين كانت العملة الرقمية WLD الأبرز بصعود تجاوز 22% لتصل إلى 1.25 دولار، تليها العملة الرقمية PENGU التي ارتفعت بنسبة 14%، ثم BONK وFOM.

كمحصلة للتحرك الأخير، أضاف السوق أكثر من 50 مليار دولار إلى قيمته الإجمالية خلال 24 ساعة، لتصل القيمة السوقية الاجمالية إلى نحو 3.96 تريليون دولار.

