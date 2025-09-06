سعر البيتكوين يكافح عند مستوى 110 ألف دولار وعملة MemeCore تخطف الأضواء

بعد صعود تدريجي دفع سعر البيتكوين إلى ما فوق 113,000 دولار، تعرض سعر البيتكوين فيما بعد لضغط بيع حاد أوقف هذا الزخم سريعا، ليتراجع السعر إلى نحو 110,000 دولار حيث يستقر السعر هناك في وقت اعداد المقالة.

هذا التراجع جاء بعد فشل محاولة اختراق مستوى 113,500 دولار، تبعها انخفاض حاد إلى أقل من 107,500 دولار خلال يوم واحد تقريبا.

خلال الأيام التالية، واصل البيتكوين تقلبه دون استعادة خسائره، مسجلا أدنى مستوى له منذ أسابيع عند 107,100 دولار في الأول من سبتمبر.

لاحقا، ساعد تحسّن محدود في المعنويات على دفع السعر مجددا فوق 111,500 دولار، قبل أن يتراجع إلى 109,000 دولار، ثم يعود للارتفاع مؤقتا إلى 113,500 دولار عقب صدور بيانات توظيف ضعيفة من الولايات المتحدة.

إلا أن هذه القفزة لم تصمد طويلا، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى 110,400 دولار، ما تسبب في تصفية مراكز تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار.

منذ ذلك الحين، بقي السعر مستقرا نسبيا عند 111,000 دولار، مع قيمة سوقية تفوق 2.2 تريليون دولار وهيمنة سوقية تبلغ 56.5% وفق بيانات “coingecko”.

عملة MemeCore تلفت الانتباه:

في المقابل، تواصل العملة الرقمية “MemeCore” (والتي تحمل الرمز: M) تصدرها للمكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من 14% خلال اليوم الماضي، وحققت نمو تجاوز 200% خلال أسبوع، لتصل إلى سعر 1.57 دولار وقيمة سوقية تفوق 2.6 مليار دولار، ما مكّنها من دخول قائمة أعلى 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

سجلت العملة الرقمية ENA ارتفاع بنسبة 13% إلى 0.73 دولار، تلتها كل من العملة الرقمية PUMP وHYPE بنسب 10% و4.5% على التوالي، بينما حققت CRO وBCH مكاسب طفيفة.

في المقابل، بقيت معظم العملات الرقمية البديلة الأخرى عند مستوياتها السابقة دون تغيير كبير.

في وقت نشر المقالة تستقر القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية عند نحو 3.91 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

هل سينقلب XRP وETH عن البيتكوين مستقبلا؟

الرئيس التنفيذي لشركة الريبل يحتفل بأحدث إنجاز حققته الريبل: التفاصيل

