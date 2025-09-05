تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال 2026: وداع من الحلم لميسي في الأرجنتين

الرياص - اسماء السيد - بوينوس ايرس (الأرجنتين) : بثنائية والكثير من المشاعر، احتفل النجم ليونيل ميسي بأسلوب رائع بآخر مباراة دولية له داخل الديار مع منتخب بلاده الأرجنتين، الخميس في بوينوس آيرس ضد فنزويلا (3 0) ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم في الولايات المتحدة والمسكيك وكندا.

وكانت الأرجنتين ضمنت التأهل مسبقا، لكن في سن الثامنة والثلاثين، أراد الفائز بثماني كرات ذهبية منح نفسه وداعا جميلا في ملعب مونومنتال أمام 80 ألف متفرج، بتسجيله هدفين (الدقيقتين 39 و80)، وذرف بعض الدموع بينما كان الملعب يهتز تحت وابل من التصفيق الحار.

وعلّق ميسي بعد المباراة "تمرّ في ذهني الكثير من الأمور. (...). مررت بالكثير على هذا الملعب، بعضها جيّد وبعضها الآخر أقل من ذلك، لكنني الآن أشعر بفرح كبير".

وأضاف وسط أجواء صاخبة وألعاب نارية أضاءت الملعب "أن أتمكن من إنهاء الأمر بهذه الطريقة، هو أمر لطالما حلمت به. أن أحتفل بذلك مع أهلي... كُرّمت في برشلونة، وتلقي مثل هذا التكريم هنا في بلدي هو أمر رائع".

ولم يُعلن بطل مونديال 2022 في قطر إن كان سيشارك في مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن مدرب أبطال العالم ليونيل سكالوني، أعلن سابقا عدم استدعاء نجمه للمباراة الأخيرة والهامشية في التصفيات الثلاثاء أمام الإكوادور.

وقال سكالوني "لقد بذل جهدا كبيرا، ويستحق الراحة وقضاء وقت مع عائلته. أنهى المباراة وهو مرهق جدا ومنهك بدنيا. كان يجب أن يغادر أرض الملعب، لكنه لم يفعل ذلك نظرا للطابع العاطفي للمباراة".

ورافق ميسي أبناءه الثلاثة إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة، بينما كانت زوجته ووالداه في المدرجات.

ويحمل ميسي الرقم القياسي على صعيد المباريات الدولية (193) والأهداف الدولية (113) مع منتخب الأرجنتين بعد أكثر من عقدين من الدفاع عن ألوانه.