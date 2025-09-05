اردول: توضيح للرأي العام بشأن شركة ديب متالز للتعدين

تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة حول شركة ديب متالز ورغبتها في الاستثمار بقطاع المعادن في السودان، وعليه تود الشركة توضيح الحقائق التالية للرأي العام:
1. شركة سودانية وطنية: ديب متالز شركة سودانية مسجلة تعمل في مجال التعدين، يمتلكها مستثمرون برأسمال وطني وأجنبي، بما يعكس ثقة الشركاء في فرص الاستثمار بالسودان.
2. الملكية والإدارة: ملاك الشركة هما الأستاذ عمر النمير والأستاذ محمد الجارحي، ويديرها الأستاذ مبارك أردول كمدير عام.
3. مرحلة الرغبة لا التعاقد: الشركة لم توقع أي عقد بعد، وإنما أبدت رغبتها الجادة في الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان، وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.
4. حجم الاستثمار: حددت الشركة رأس مال استثماري معلن قدره 277.3 مليون دولار سيتم توجيهه للعمل في أنشطة الاستكشاف والتعدين وغيرها بما يتيحه القانون السوداني في مجال التعدين.
5. مجالات النشاط: ستعمل الشركة في ولايات محددة، بالتركيز على استكشاف معدني الذهب والحديد، وذلك وفق قانون تنمية الثروة المعدنية ولوائح وزارة المعادن في السودان.
6. التعاون مع المستثمرين الوطنيين: ستعمل الشركة بالتعاقد والشراكة مع المستثمرين السودانيين العاملين سابقًا في القطاع، لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات.
7. القدرة الفنية والمالية: تتمتع الشركة بقدرات مالية معتبرة، واستقدمت خبرات فنية متخصصة لدعم مشاريعها المستقبلية، بما يضمن إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
8. بداية النشاط: الشركة لم تبدأ نشاطها بعد، وهي بصدد استكمال المتطلبات والإجراءات القانونية قبل الشروع في التنفيذ الفعلي.
وعليه، تؤكد شركة ديب متالز أن ما يثار خلاف ذلك في بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، وتدعو الجميع لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية للشركة.
إدارة شركة ديب متالز للتعدين
٥ سبتمبر ٢٠٢٥م
