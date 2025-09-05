شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تتفاعل مع “المغتربين” بشكل هستيري وتشعل حفل غنائي أحيته بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين الذين شاركوه عبر عدد من الصفحات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول تم تصويره من حفل للفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري, أحيته بالمملكة العربية السعودية, وفقاً لما ذكر ناشره. وظهرت شهد, خلال الحفل وهي تتفاعل بشكل هستيري من أعلى المسرح الذي كانت تغني فيه, وهو ما أشعل الحفل وزاد من حماس المغتربين الموجودين في في الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

