مهرجان “ليالي سهيل” بالحدود الشمالية: فرصة تسويقية للمنتجات التراثية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تستمر فعاليات مهرجان ليالي سهيل في مدينة عرعر، حيث يعرض المهرجان منتجات متنوعة من الملبوسات التراثية والعسل الطبيعي والمصنوعات المحلية الأخرى التي تمثل أصالة المنطقة وجودة إنتاجها. ويشكل المهرجان فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم والتواصل مع الزوار.

بالنظر إلى الإقبال الواسع الذي حظيت به أجنحة المهرجان من الزوار، يتبادل الحضور إعجابهم بتلك المنتجات التي تحمل طابعًا تراثيًا أصيلًا، ويثنون على جودة العسل المحلي الذي يعرضه النحالون.

يأتي المهرجان ضمن سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى دعم الحراك الاقتصادي والسياحي في المنطقة، وتعزيز مشاركة الأسر المنتجة ورواد الأعمال. وقد بلغ عدد الزوار خلال الأيام الثلاثة الأولى أكثر من 6 آلاف زائر، حيث سجل اليوم الثالث أكبر حضور بـ 3177 زائرًا.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 13 سبتمبر 2025م، حيث يتواصل عرض المنتجات المحلية وتبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع والزوار.