تدشين مشروع دعم وزارة الصحة في جيبوتي من قبل مركز الملك سلمان بالأدوية والمستلزمات الطبية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع دعم وزارة الصحة في جمهورية جيبوتي بالأدوية والمستلزمات الطبية. وذلك بحضور معالي وزير الصحة الجيبوتي الدكتور أحمد روبله، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالهادي العتيبي، وممثلين عن وزارة الصحة، وفريق من المركز، في مدينة جيبوتي العاصمة.

تضمنت المساعدات أدوية لعلاج ضغط الدم، ومضادات للغثيان، وخافضات للحرارة، ومستلزمات طبية مثل أنابيب التنبيب الرغامي والقطن الطبي وحامل ذراع، وغيرها.

وأعرب وزير الصحة الجيبوتي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلةً بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على ما قدمته من دعم سخي ومساعدات نوعية لتعزيز القطاع الصحي في بلاده.

يعد هذا المشروع استمرارًا للمساعدات الإنسانية في المجال الطبي التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفيات والمرافق الصحية في الدول المستفيدة حول العالم.