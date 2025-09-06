فنلندا تعلن الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

ابوظبي - سيف اليزيد - هلسنكي (وكالات)

أعلنت فنلندا أمس، أنها ستوقع الإعلان الصادر عن مؤتمر دعت إليه فرنسا والسعودية في الأمم المتحدة بهدف إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من دون أن تحدد تاريخاً لاعترافها بدولة فلسطين.

وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين عبر «إكس» إن «الآلية التي تقودها فرنسا والسعودية هي أكبر جهد دولي منذ سنوات من أجل إحلال الظروف لحل على أساس دولتين».

وقالت الوزيرة للصحافيين: «تتعهد فنلندا الاعتراف بدولة فلسطين في وقت ما في المستقبل» من دون ذكر أي تاريخ.

وأعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب في مطلع أغسطس عن استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية في حال تقدّمت الحكومة بمثل هذا الاقتراح، مع العلم أن صلاحيات الرئيس تبقى محدودة ويقود السياسة الخارجية بالتعاون الوثيق مع الحكومة.