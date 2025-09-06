تصفيات مونديال 2026: فوز فرنسا على أوكرانيا 2-0

الرياص - اسماء السيد - فروكلاف (بولندا) : افتتح منتخب فرنسا مشواره في تصفيات مونديال 2026 بالفوز على نظيره الأوكراني 2 0 الجمعة في فروكلاف (بولندا) ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية.

سجل مايكل أوليسيه (10) وكيليان مبابي (82) الهدفين.

وكانت المفاجأة عدم مشاركة مهاجم باريس سان جرمان عثمان ديمبيليه المرشح لاحراز الكرة الذهبية اساسيا، فحل بدلا منه زميله في فريق العاصمة الفرنسية ديزيريه دويه قبل ان يشارك الاول في مطلع الشوط الثاني بدلا منه.

قاد خط الهجوم الفرنسي مهاجم ريال مدريد الاسباني كيليان مبابي.

افتتح المنتخب الفرنسي وصيف كأس العالم في النسخة الاخيرة في قطر عام 2022، التسجيل مبكرا بعد لعبة مشتركة بين برادلي باركولا ومايكل اوليسيه تابعها الاخير بيسراه داخل الشباك بعد مرور 10 دقائق.

وكاد أوليسيه يضاعف تقدم فريقه لكن حارس أوكرانيا أناتلولي تروبين تصدى لمحاولته ببراعة وسط سيطرة مطلقة للمنتخب الفرنسي.

وظهر المنتخب الأوكراني بوجه مختلف في الشوط الثاني وكان ندا عنيدا لنظيره، حيث مدافع ليفربول الإنكليزي ابراهيما كوناتيه مرمى فريقه من هدف أكيد عندما شتت كرة من على خط المرمى سددها أرتيم دوفبيك (65)، ثم تصدى قائم الحارس الفرنسي مايك مينيان لتسديدة أوكرانية بعدها بدقيقة.

وتعرض ديمبيليه لاصابة عضلية وترك مكانه لمهاجم ليفربول أوغو ايكيتيكي في الدقيقة 80.

وحسم مبابي النتيجة نهائيا في صالح فريقه بتسجيله الهدف الثاني (82) رافعا رصيده الى 51 هدفا في 91 مباراة دولية.