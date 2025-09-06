فلاشينغ ميدوز: ألكاراس يهزم ديوكوفيتش ويبلغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغ الإسباني كارلوس الكأراس المصنف ثانيا عالميا نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6 4 و7 6 (7 4) و6 2 الجمعة في نصف النهائي.

ويلتقي ألكاراس الساعي الى احراز لقبه السادس الكبير في النهائي المقرر الاحد مع الفائز من الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم اللذين يلتقيان لاحقا.

وسيخوض الكاراس ثامن نهائي تواليا له وقد توج في خمس منها حتى الان وتحديدا في مونتي كارلو وروما وسينسيناتي ضمن الماسترز الالف نقطة بالاضافة الى دورة كوينز اللندنية (500 نقطة) ورولان غاروس.

نجح الإسباني في كسر ارسال ديوكوفيتش مرة واحدة في مطلع المجموعة الاولى وحافظ على تقدمه ليفوز بها.

وتقدم الصربي 3 0 في مطلع الثانية لكن الاسباني رد التحية بادراك التعادل 3 3 ثم فاز بالجولة الفاصلة 7 4 ليتقدم 2 0.

واجهز الكاراس على ديوكوفيتش صاحب 24 لقبا كبيرا (رقم قياسي) في المجموعة الثانية وحسمها بسهولة 6 2 ليفوز المباراة في ساعتين و20 دقيقة.

في المقابل، فهي المرة الرابعة التي يخرج فيها ديوكوفيتش من الدور نصف النهائي من احدى بطولات الغراند سلام عام 2025 بعد انسحابه بداعي الاصابة ضد الالماني الكسندر زفيريف في استراليا المفتوحة، وخسارته امام سينر في رولان غاروس وويمبلدون.

ولا يزال الصربي يتفوق على الاسباني في المواجهات المبارة بينهما بخمسة انتصارات مقابل 4.

وقال الكاراس الفائز باللقب في فلاشينغ ميدوز عام 2022 بعمر التاسعة عشرة "انه شعور رائع التواجد في النهائي مرة جديدة. لم أقدم أفضل مستوى لي في مباراة اليوم لكني حافظت على مستوى جيد من بداية المباراة حتى النقطة الأخيرة".