شاهد.. كروان الطمبور يبعث برسالة قوية للمطرب “الفارس” الذي وبخ الجمهور وحسم الفوضى وفرض النظام داخل حفل غنائي

بعث كروان الطمبور, رسالة مؤثرة لزميله مطرب الطمبور عبد المنعم فارس, صاحب المقطع الشهير الذي أثار ضجة إسفيرية واسعة بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان عبد المنعم فارس, ظهر وهو يوبخ الجمهور ويفرض النظام أثناء حفل غنائي أحياه بالولاية الشمالية. وكتب كروان الطمبور, عبد القيوم الشريف, في رسالته لزميله الفارس والتي نقلتها صفحة تراث منحنى النيل_طمبور: (لله درك يافارس يا أصلي يا استاذ ياراقي انت انسان فنان وتعرف اصول الفن وتحترم الفن والعاجبني فيك إنك عندك ثقه في نفسك كبيرة). وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (سمعت المقطع الكنت فيهو شجاع وخاطبت الجميع وبالذات الاطفال الماعندهم احترام لي كبير والله صغير والله معلم وحتي مرات يكون ولي امرو موجود.. عاده سخيفه جدا). وتابع عبد القيوم الشريف: (كمان واحدين ودا الشي المحيرني الواحد يبشر وينطط اكتر من الكورس التقول الحفله حقتوا والقريب في الأمر تلقي العريس مابيعرف اسموا والاقرب من ذلك السجاره والعصايه ويجيك جم خشمك ياخي دا لاهو طرب ولا عندو معني). وختم رسالته قائلاً: (لله درك الصديق العزيز عبدالمنعم والشقله بقت عامه شكينا ومافي زول سمع شكانا واتكلمنا ومافي زول سمع وسمونا مغرورين.. ياحليل الطرب وياحليل الحفلات تجيها متبلم خوف الحكايه انبشقت والله يكون في العون). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

