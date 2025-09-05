تابع الان خبر السعوديون مدمنون شوكولاتة.. بيتسهلكوا بـ11 مليون ريال يوميًا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - قدَّر متعاملون في قطاع الـشوكولاتة ومنتجات الكاكاو حجم الاستهلاك اليومي في السوق السعودي بنحو 11 مليون ريال سعودي (3 ملايين دولار تقريباً)، ما يعكس شهية كبيرة لدى المستهلكين لهذا النوع من المنتجات.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن قيمة واردات الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو إلى المملكة تجاوزت 2.6 مليار ريال في 2024، وسط استمرار الطلب المتنامي على الأصناف المستوردة والمحلية على حد سواء.