"الصحة العالمية" تصدر قرارا جديدا بشأن جدري القرود

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جدري القرود لم يعد يُمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد تراجع مضطرد في حالات الإصابة والوفيات في الدول المتضررة.

وأعلنت منظمة الصحة "حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق في العالم" في أغسطس 2024 بعد تفشي جدري القرود بشكل رئيسي في دول أفريقية.

ورفع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس حالة الطوارئ عقب الاجتماع الفصلي للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة والذي عُقد أمس الخميس بشأن تفشي فيروس جدري القرود.

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية

وأكد تيدروس، في مؤتمر صحافي، أنه قبِل توصية أعضاء اللجنة برفع حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا عالميا.

وقال "يستند هذا القرار إلى التراجع المستمر في حالات الإصابة والوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي الدول المتضررة الأخرى بما فيها بوروندي وسيراليون وأوغندا".

وأضاف "بالطبع، رفع حالة الطوارئ لا يعني زوال الخطر ولا يعني توقف استجابتنا"، لافتا إلى أن الوضع لا يزال يُمثل حالة طوارئ في القارة الأفريقية.