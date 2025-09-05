أميركا توقف مساعدتها العسكرية لدول أوروبا الشرقية

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم واشنطن وقف المساعدة العسكرية التي تقدمها منذ زمن طويل للدول الأوروبية، في ظل طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أوروبا تحمّل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن نفسها، حسبما أكّد اليوم الجمعة مسؤول في ليتوانيا إحدى الدول المعنية بالقرار.

والأسبوع الماضي، "أبلغت وزارة الدفاع الأميركية البلدان المعنية بأنه اعتبارا من الفترة المالية المقبلة، سيصبح التمويل معدوما"، بحسب ما قال فايدوتاس أوربيليس مدير السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع في ليتوانيا للصحافيين.

وأكّد المسؤول الليتواني تقارير أوردتها صحيفتا "واشنطن بوست" و"فايننشل تايمز" نقلا عن مسؤولين لم يكشفوا هوياتهم قالوا إن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لخفض النفقات في الخارج.

والأسبوع الماضي، أبلغ مسؤولون أميركيون دبلوماسيين أوروبيين بقرار وقف التمويل الأميركي لبرامج تدريب جيوش دول من أوروبا الشرقية وتجهيزها، حسبما نقلت صحيفة "فايننشل تايمز".

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، تصل قيمة هذه المساعدات إلى مئات ملايين الدولارات.

وفي حالة ليتوانيا، من شأن القرار أن يؤثّر على "مشتريات الأسلحة الأميركية وغيرها من التجهيزات ودورات التدريب"، بحسب أوربيليس.

وأشار المسؤول الليتواني إلى أن القرار "لن يؤثّر على القوّات الأميركية في المنطقة" التي تموّل عبر باب منفصل من أبواب الميزانية الأميركية.

ولم يؤكد مسؤول في البيت الأبيض، اشترط عدم الكشف عن هويته، تفاصيل هذا القرار، لكنه أوضح أن الخطوة "تم التنسيق بشأنها مع الدول الأوروبية عملا" بمرسوم وقعه ترامب في يناير حول إعادة تقييم المساعدات الخارجية الأميركية و"تماشيا مع نهج الرئيس الساعي إلى دفع أوروبا لتحمّل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن نفسها".

وأوضح المسؤول الليتواني في وزارة الدفاع أن الإنفاق الأميركي على تجهيز الجيش في بلده وتدريبه يشكّل ما بين 30 و80 % من إجمالي المساعدات العسكرية الممنوحة للبلد.

واعتبر هانو بيفكور وزير دفاع إستونيا، من جهته، في تصريح، أن القرار الأميركي "رمزي".