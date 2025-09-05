انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يغرم "غوغل" رقم فلكي.. بسبب الإعلانات الرقمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأتي هذا القرار بسبب انتهاك "غوغل" لقواعد المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية، من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية الخاصة على حساب المنافسين.

وتعد هذه الغرامة الرابعة التي تفرضها المفوضية على عملاق التكنولوجيا الأمريكي في قضايا مكافحة الاحتكار، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي.



وأكدت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن مراقبة المنافسة في الدول الـ27 الأعضاء، أن غوغل انتهجت ممارسات تفضيلية أضرت بالشركات المنافسة وأضعفت الابتكار في سوق الإعلانات الرقمية.

بالإضافة إلى العقوبة المالية أمرت المفوضية شركة غوغل بـإنهاء ممارساتها التفضيلية واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة تضارب المصالح ضمن سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات الرقمية، والتي تشمل خدمات الوساطة الإعلانية التي تتيح للشركات شراء وبيع المساحات الإعلانية عبر الإنترنت.

وكانت المفوضية الأوروبية قد هددت في وقت سابق بـتفكيك بعض أعمال غوغل إذا لم تلتزم بالقوانين الأوروبية للمنافسة، لكن يبدو أنها تراجعت عن هذا الخيار في الوقت الحالي، مفضلة فرض غرامات مالية وإجراءات تصحيحية بدلا من اتخاذ خطوات أكثر جذرية.

وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، وفي مقدمتها غوغل رقابة متزايدة من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى كبح النفوذ المتنامي لتلك الشركات في الأسواق الرقمية وضمان بيئة تنافسية عادلة.

