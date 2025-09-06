شاهد بالفيديو.. فنان الطمبور “الفارس” صاحب المقطع الشهير يشعل حفل غنائي بالشمالية وأحد المعجبين يتفاعل ويدخل في حالة هستيرية ويدفن رأسه بـ(التراب)

عاد فنان الطمبور صاحب مقطع الفيديو الشهير والذي تحول إلى”ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, عبد المنعم فارس, للظهور على السوشيال ميديا بمقطع جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الجديد الفنان عبد المنعم فارس, وهو يغني في حفل طمبور بإحدى القرى بالولاية الشمالية. الفارس أشعل الحفل بفاصل غنائي أخرج المعجبين عن طورهم, حيث ظهر أحدهم في حالة هستيرية وقام بدفن رأسه تحت “التراب” تفاعلاً مع إيقاع الطمبور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

