إعصار كيكو يعود للفئة الرابعة ويثير القلق في هاواي

ذكر خبراء الأرصاد الجوية إن إعصار كيكو استعاد قوته، ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة خلال مساره في المحيط الهادئ متجها نحو هاواي، وسط متابعة دقيقة لاحتمالات تأثيره على الأرخبيل خلال الأيام المقبلة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن بعض جزر هاواي قد تشهد مع نهاية الأسبوع ارتفاعا ملحوظا في الأمواج، وتيارات بحرية قوية تهدد حياة السكان، على الرغم من أنه من المبكر تحديد المواقع الدقيقة أو مستوى التأثير المتوقع. ولم تُصدر أي تحذيرات رسمية حتى الآن، لكن السلطات نصحت السكان بمراقبة تطورات الإعصار.

مع ذلك، استمرت متابعتهم لمسار إعصار كيكو عن كثب، وسط مخاوف من تأثيره المباشر على هاواي، بينما يبقى الوضع في المكسيك مهددا بمخاطر الفيضانات نتيجة بقايا إعصار لورينا.

إعصار خطير

يُصنّف الإعصار كيكو كإعصار رئيسي على مقياس سافير-سيمبسون، الذي يتدرج من الفئة 1 إلى الفئة 5. ويُعتبر أي إعصار من الفئة 3 فما فوق إعصارا خطيرا. وقد وصل كيكو إلى الفئة الرابعة بالفعل يوم الأربعاء، بينما يتوقع خبراء الأرصاد بدء تراجعه التدريجي.

وبالتوازي مع ذلك، تلاشى إعصار لورينا تدريجيا بعدما تحول إلى حالة ما بعد مدارية قبالة شبه جزيرة باجا كاليفورنيا في المكسيك. ووفقا لتقارير الأرصاد، بلغت سرعة رياحه القصوى نحو 56 كيلومترا في الساعة صباح الجمعة، على بُعد نحو 274 كيلومترا غرب كابو سان لازارو.

وعلى الرغم من ضعفه، حذرت السلطات المكسيكية من استمرار هطول أمطار غزيرة قد تصل إلى 30 سنتيمترا في ولايات باجا كاليفورنيا سور، وباها كاليفورنيا، وسونورا، وسينالوا، مع خطر حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية حتى ليلة الجمعة. كما أشارت التوقعات إلى احتمال تساقط أمطار تصل إلى 10 سنتيمترات في ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو الأمريكيتين، ما قد يسبب فيضانات محلية معزولة حتى السبت.