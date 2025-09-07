فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تهزم أنيسيموفا وتحرز لقبها الرابع الكبير

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا بلقبها بطلة لفلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الأميركية أماندا انيسيموفا 6 3 و7 6 (7 3) في المباراة النهائية السبت.

وباتت سابالينكا أول لاعبة منذ 11 عاما تفوز باللقب لعامين متتاليين في نيويورك.

وكانت الأميركية سيرينا وليامس آخر لاعبة تحقق هذا الإنجاز، حيث فازت بثلاث نسخ متتالية بين عامي 2012 و2014.

واللقب هو الرابع الكبير لسابالينكا في بطولات الغراند سلام بعد تتويجها في استراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 وفي فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وبلغت البيلاروسية ثالث نهائي لها هذا الموسم، حيث سبق أن خسرت امام الأميركية ماديسون كيز في بطولة استراليا المفتوحة، وامام الاميركية كوكو غوف في نهائي رولان غاروس.

وثأرت سابالينكا بالتالي من أنيسيموفا التي هزمتها في نصف نهائي ويمبلدون.

اما أنيسيموفا فمنيت بثاني خسارة لها تواليا في بطولة كبرى بعد سقوطها أنام البولندية ايغا شفيونتيك في نهائي ويمبلدون.

وكان عزاء انيسيموفا انها لا تزال تتفوق على منافستها في المواجهات المباشرة حيث تغلبت عليها ست مرات مقابل 4 هزائم.

حققت سابالينكا فوزها الرقم مئة في بطولات الغراند سلام بعد أن تقدمت 2 0 مطلع المجموعة الاولى قبل أن ترد الاميركية بإحراز الاشواط الثلاثة التالية لتتقدم 3 2.

بيد أن سابالينكا استعادت توازنها وفازت بالأشواط الأربعة التالية لتحسم المجموعة الأولى في صالحها.

وفي الثانية، تبادلت اللاعبتان كسر الارسال مرتين ثم سنحت أمام سابالينكا فرصة حسم المباراة في صالحها عندما تقدمت 5 4 والارسال في حوزتها لكن الاميركية نجحت في إدراك التعادل 5 5 قبل أن تحتكما لجولة فاصلة فازت بها سابالينكا لتحسم المباراة في صالحها.