الفرق بين أعراض الحمل الطبيعية والأخرى الخطيرة.. احذري من مضاعفاتها 

أولاً: الأعراض الطبيعية للحمل

الغثيان الحملي

تعب وإرهاق الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 08:02 صباحاً - الحمل رحلة مليئة بالتغيرات الجسدية والنفسية التي تمرّ بها المرأة منذ لحظة ثبوت الحمل وحتى الولادة، لكن أحياناً قد تختلط الأعراض الطبيعية المرافقة لهذه المرحلة بتلك التي قد تنذر بمشكلة خطيرة، أو تهدد سلامة الأم والجنين معاً.لذلك من الضروري أن تعرف كل سيدة ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي خلال هذه الرحلة؛ حتى تكون قادرة على التمييز والتحرك بسرعة عند الحاجة. الدكتور فريد القطّان، أستاذ أمراض النساء والولادة، يكشف؛ مثل تسمم الحمل، أو الولادة المبكرة، أو اضطرابات الهرمونات، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأعراض غير الشائعة؛ مثل انتفاخ اللثة أو نزيف الثدي.تمر معظم السيدات بأعراض شائعة طبيعية تدل على التغيرات الفسيولوجية التي يقوم بها الجسم لدعم نمو الجنين، ومن أهم هذه الأعراض:غالباً ما يظهر الغثيان مع أو بدون قيء في الثلث الأول من الحمل، وهو نتيجة التغيرات الهرمونية وارتفاع هرمون الحمل البروجستيرون والإستروجين، وقد يستمر حتى الشهر الرابع ويخفّ تدريجياً.الإحساس الدائم بالنعاس والإرهاق من أكثر الأعراض شيوعاً في بداية الحمل، بسبب زيادة إفراز البروجستيرون، وزيادة عمل الدورة الدموية لدعم الجنين.يحدث تضخم بالثديين مع الشعور بالامتلاء والثقل وظهور الأوردة بشكل أوضح، وزيادة حساسية الحلمتين، وهذه أعراض طبيعية تدل على استعداد الجسم للرضاعة.نتيجة ضغط الرحم على المثانة منذ الأشهر الأولى، قد تشعر المرأة بحاجة متكررة للتبول، وهو أمر طبيعي.الاضطرابات الهرمونية تؤدي إلى تغيرات في الحالة النفسية، قد تصل إلى البكاء أو العصبية، وهي جزء طبيعي من الحمل.مع نمو الجنين واحتباس السوائل وزيادة الشهية، يزداد وزن الأم بشكل تدريجي، وهو أمر متوقع.

ثانياً: الأعراض المقلقة التي لا يجب تجاهلها

أعراض الحمل المقلقة قد تستمر لنهاية الحمل

القيء والغثيان

تقلصات البطن

النزيف

الصداع الشديد المستمر

تورم اليدين والوجه بشكل مفاجئ

قلة حركة الجنين

الحمى وارتفاع الحرارة

انتفاخ اللثة وتورمها أثناء الحمل

نزيف الدم من الثدي أثناء الحمل

ثالثاً: الفرق بين الأعراض الطبيعية والمقلقة

الغثيان البسيط طبيعي، لكن الغثيان المستمر مع جفاف شديد يحتاج إلى تدخل. التورم في القدمين طبيعي، لكن التورم المفاجئ في الوجه واليدين غير طبيعي. نزول إفرازات شفافة أو بيضاء طبيعي، لكن نزول دم غزير غير طبيعي. آلام بسيطة في أسفل البطن طبيعية، لكن الألم الحاد المستمر غير طبيعي. نزيف بسيط من اللثة طبيعي، لكن نزيف شديد مع ألم يشير إلى عدوى.

رابعاً: متى يجب زيارة الطبيب فوراً؟

زيارة الطبيب بانتظام

نزيف غزير.

فقدان أو قلة حركة الجنين.

صداع شديد مع زغللة.

تورم مفاجئ في الوجه واليدين.

حرارة مرتفعة مستمرة.

إفرازات برائحة كريهة.

ألم شديد في الصدر أو ضيق تنفس.

خامساً: كيف تحافظ الحامل على صحتها وتقلل من المخاطر؟

التغذية الصحية للحامل ضرورية

المتابعة الدورية مع الطبيب، وعدم إهمال أي موعد. التغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن. شرب كميات كافية من الماء. ممارسة رياضة المشي الخفيف بعد استشارة الطبيب. الاهتمام بنظافة الفم لتجنب مشاكل اللثة. الحصول على قسط كافٍ من النوم.

إلى جانب الأعراض الطبيعية، هناك علامات قد تكون مؤشراً خطيراً على مضاعفات الحمل أو بداية ولادة مبكرة أو إجهاض.من الطبيعي أن تصاب الحامل، خاصة في شهور الحمل الأولى، بأعراض القيء والغثيان، وما يترافق من شعور بالدوخة والدوار وانعدام الطاقة، وكذلك الرغبة في النوم والشعور الدائم بالنعاس.لكن قد يؤدي الغثيان الحملي، حين تشتد حدته، إلى أن تصاب الحامل بسوء التغذية؛ لأنها تفقد العناصر الغذائية المهمة، ولا يحصل جسمها -وبالتالي جنينها- على مصدر للغذاء.من الطبيعي أن تشعر الحامل مع بداية الحمل بآلام في أسفل البطن، وتُعرف هذه الآلام بالتجاميع، وهي من علامات الحمل، وتكون طبيعية ما لم تترافق مع أعراض أخرى.ولكن حين يصاحبها ألم في الظهر، في الثلث الأول من الحمل، فتكون منذرة بحدوث الإجهاض، خاصة إذا ترافقت بنزول نقط من الدم، وفي نهاية الحمل؛ قد تحدث آلام في الظهر مع تقلصات بالبطن، وتعني أن هناك احتمالات للولادة المبكرة.نزول دم غزير أو مستمر؛ قد يكون إنذاراً بوجود إجهاض مهدد، أو انفصال مبكر للمشيمة، ويحتاج إلى تدخل عاجل.الصداع قد يكون عرضاً عادياً، لكن إذا كان شديداً ومصحوباً باضطراب في الرؤية، أو ارتفاع ضغط الدم؛ فقد يكون مؤشراً إلى تسمم الحمل.على عكس التورم الطبيعي في القدمين، فإن التورم المفاجئ في الوجه واليدين؛ قد يدل على تسمم الحمل، أو احتباس سوائل خطير.بعد الأسبوع العشرين، تصبح حركة الجنين علامة حيوية لمتابعة نموه، وأي انخفاض ملحوظ أو توقف في الحركة؛ يحتاج فحصاً فورياً.ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية؛ قد يشير إلى عدوى بكتيرية أو فيروسية قد تضر بالجنين.من الأعراض التي يلاحظها كثير من النساء؛ انتفاخ اللثة واحمرارها، وربما نزيف بسيط عند غسل الأسنان، وهو ما يعرف بـ "التهابات اللثة الحملي"، ويحدث نتيجة التغيرات الهرمونية وزيادة تدفق الدم إلى اللثة.إذا كان الانتفاخ بسيطاً مع نزيف بسيط عند التفريش فهو طبيعي، أما إذا كان التورم شديداً أو مصحوباً برائحة كريهة أو ألم حاد؛ فقد يشير إلى عدوى لثوية تحتاج علاجاً سريعاً؛ لأن التهابات الفم قد ترتبط بمخاطر الولادة المبكرة.تغيرات الثدي طبيعية في الحمل، لكن في بعض الحالات قد تلاحظ المرأة خروج إفرازات بنية، أو مائلة للدم، من الحلمة، إذا كان النزيف بسيطاً جداً ومصحوباً بتغيرات الحمل الطبيعية؛ فقد يكون نتيجة تهيؤ قنوات الحليب وهو غير مقلق، أما إذا كان النزيف غزيراً أو مستمراً، أو يخرج من ثدي واحد فقط، فقد يشير إلى مشكلة في الغدد اللبنية أو ورم حميد، ويحتاج فحصاً طبياً.ينصح الأطباء بضرورة التوجه الفوري عند ظهور الأعراض التالية:* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.