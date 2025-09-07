شكرا لقرائتكم خبر عن القيادي الحوثي الرزامي: "الصرخة" كانت بضرب مجاني واليوم يصرخون بمقابل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر القيادي في مليشيا الحوثي، يحيى الرزامي، المعيَّن قائدًا لما يسمى “محور همدان”، بأن الشعار المعروف بـ”الصرخة الخمينية” فقد دلالته العقائدية التي لطالما روجت لها الجماعة، وتحول إلى وسيلة للكسب المالي تُستخدم مقابل مبالغ نقدية.

وفي مقطع فيديو متداول، كشف الرزامي أن بعض الأفراد يرددون الشعار مقابل مبالغ تتراوح بين 20 ألف و100 ألف ريال يمني، في مؤشر واضح على الانحراف عن الهدف الأصلي الذي أُنشئ من أجله الشعار، والذي كان يُقدَّم سابقًا كرمز للمواجهة العقائدية والسياسية.

وأضاف أن قيادات حوثية، من بينهم هو نفسه، كانوا يرفعون “الصرخة” خلال حروب صعدة الست ضد الدولة اليمنية دون أي مقابل، بل كانوا يتعرضون للضرب والملاحقة، بينما بات الشعار اليوم أداة للابتزاز والارتزاق.

ويُشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض في مناطق سيطرتها إلزام الموظفين بترديد الشعار يوميًا، كما تُلزم المدارس والمساجد والمؤسسات التجارية برفعه على الجدران والواجهات، بل وصلت إلى حد طباعته داخل محاريب المساجد بلوحات جدارية ضخمة، في مشهد يعكس التوظيف القسري لشعار فقد مضمونه العقائدي وتحول إلى واجهة دعائية ممولة.