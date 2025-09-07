مؤلفة حكاية هند من مسلسل "ماتراه ليس كما يبدو" تكشف عن اللقاء الأول بينها وبين طليقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - حققت حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" نجاح جماهيري كبير وقت عرضها، وذلك لأنها مستوحاه من قصة حقيقة لمست واقع عاشته عدد كبير من السيدات.

مؤلفة حكاية هند تتحدث عن تجربتها الشخصية

حلَّت الكاتبةمؤلفةضيفة على برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، وتحدثت عن التجربة التي عاشتها في حياتها الشخصية وكواليس لقاءها المفاجىء مع طليقها بعد سنوات من الانفصال، الذي كان نقطة فارقة في حياتها، حيث التقت به بالصدفة أثناء رحلة سياحية.

وأوضحت أنها خلال هذا اللقاء شعرت بسعادة داخلية لأنها لم تتعرف عليه في البداية، واعتبرت ذلك انتصار شخصي لها يؤكد تجاوزها للذكريات القديمة.

واسترجعت ذكريات هذا اللقاء قائلة: "شوفته في مول، عيني جات في عينه وماعرفتوش، صاحبتي قالت مش ده طليقك، قولت لها أكيد لا إيه اللي هيجيبه هنا، لكن لما عيني جات في عينه افتكرته، فاستخبى مني، وهنا حسيت إني انتصرت علشان قدرت اتخطى وانسى".

التوعية الهدف الأساسي من حكاية هند

أكدتأن تجربتها ألهمتها عند كتابة مسلسلها الأخير، لكنها أوضحت أن العمل لا يحمل أي جوانب ذاتية تخصها بقدر ما هو رسالة موجهة للفتيات لمواجهة العلاقات السامة والمواقف الحياتية الصعبة بقوة.

وأشارت هند إلى أنها استعانت بقصص حقيقية سمعتها أو عايشتها، من بينها قصة فتاة اكتشفت أن خطيبها متورط في وقائع تحرش، وهو ما سبب لها صدمة كبيرة خاصةً وأنها كانت من أشد المناهضين ضد التحرش.

تفاصيل حكاية هند من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

تُعدمحطة جديدة ضمن 7 حكايات يقدمها، وتكشف عن جوانب مختلفة من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية وقضايا المرأة، التي تطرحها الدراما في إطار من الإثارة والتشويق.

حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يشارك في بطولتها إلى جانب ليلى أحمد زاهر كل من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثها في اطار اجتماعى تشويقي مثير.

