حفل ختام مهرجان فينيسيا 2025.. تتويج الإبداع في ليلة أيقونية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 05:08 مساءً - ليلة ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حملت في طياتها الكثير من البهجة والتألق، حيث اجتمعت السينما مع السجادة الحمراء في لوحة من الفخامة والجمال.

وفي أجواء احتفالية مميزة، كُشف عن أبرز الجوائز التي انتظرتها جماهير الدورة الـ82 بشغف كبير، فقد توّج فيلم Father Mother Sister Brother بجائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم، فيما حصدت شين تشيلي كأس فولبي كأفضل ممثلة، وتوني سيرفيلو جائزة أفضل ممثل، أما الأسد الفضي – جائزة لجنة التحكيم الكبرى – فذهب إلى رسالة للمخرجة كوثر بن هنية، بينما فاز فيلم The Smashing Machine بجائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج.

كما نالت المخرجة المغربية مريم توزاني جائزة الجمهور "أرماني بيوتي" عن فيلمها Calle Málaga، كما فازت فاليري دونزيلي بجائزة أفضل سيناريو، في حين اقتنص فيلم صوت هند رجب جائزة الأسد الفضي.

كذلك شهد الختام أيضاً لحظة خاصة من التصفيق الحار تكريماً لجورجيو أرماني الذي ترك بصمته الأيقونية على السجادة الحمراء بإطلالات النجمات المتألقة، حيث ازدادت الأجواء بريقاً مع المجوهرات الفاخرة، والمكياج وتسريحات الشعر التي عكست ذروة الفخامة في الليلة الختامية.

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

الصورة الرسمية للأسد الذهبي جائزة مهرجان فينيسيا 2025 – مصدر الصورة المركز الإعلامي لمهرجان فينيسيا



في أجواءٍ حماسية حيث اعتلى صوت التصفيق الحار والهتافات، انتهت مراسم توزيع جوائز النسخة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مؤلفين ومخرجين ومنتجين، حيث كانت جائزة الأسد الذهبي المرموقة من نصيب فيلم Father Mother Sister Brother ليُختتم موسم سينمائي كان زاخراً بالأعمال الفنية المميزة، وأسماء لها تأثير في صناعة السينما.

جوائز مهرجان فينيسيا 2025: فيلم Father Mother Sister Brother يقتنص الأسد الذهبي ويتوَّج أفضل فيلم

جيم جارموش Jim Jarmusch، من حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2025. مصدر الصورة: Tiziana FABI / AFP



اختُتمت فعاليات توزيع جوائز الأفلام المتنافسة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 في نسخته الـ 82، بحضور نخبة من النجوم والمشاهير حول العالم. وبينما اعتلت الصيحات والتصفيق الحاد للفائزين بالجوائو سواء الأعمال المتنافسة أو القائمين عليها، ظل الحضور يترقب الجائزة الأولى في المهرجان وهي جائزة الأسد الذهبي والتي ذهبت لفيلم Father Mother Sister Brother، وتسلمها مخرج العمل جيم جارموش Jim Jarmusch.



جوائز مهرجان فينيسا 2025: مريم توزاني تحصد جائزة الجمهور أرماني بيوتي عن فيلمها Calle Málaga

مريم توزاني تحصد جائزة أرماني بيوتي من الجمهور، التي نالتها عن فيلمها "شارع مالقة" في الدورة الثانية والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي ( Maryam Touzani receives the Armani Beauty Audience Award for her film "Málaga Street" at the 82nd Venice Film Festival.). مصدر الصورة: Tiziana FABI / AFP



وسط تصفيق حار، وتأثير شديد بات واضحًا عليها، حصدت المخرجة المغربية مريم توزاني جائزة الجمهور (أرماني بيوتي)-Audience Award ( by Armani Beauty) عن فيلمها الجديد "شارع مالقا Calle Málaga" ضمن قسم Venice Spotlight في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته الـ82.

جوائز فينيسيا 2025: كأس فولبي لأفضل ممثلة شين تشيلي وأفضل ممثل توني سيرفيلو

شين تشيلي Xin Zhilei في حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2025. مصدر الصورة: Tiziana FABI / AFP



مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يُعلن بالتتابع قائمة الفائزين بجوائز نسخته الثانية والثمانين لعام 2025، وذلك بعد 11 يومًا منذ افتتاحه 27 أغسطس حتى ختامه في 6 سبتمبر، كانوا مُكثفين بالفعاليات الفنية والجلسات الحوارية لمناقشة عشرات الأفلام المشاركة بالمهرجان سواء ضمن المسابقة الرسمية أو خارجها.

وأعلنت لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي عن كأس فولبي Coppa Volpi لأفضل ممثلة، للصينية شين تشيلي XinZhilei عن دورها في فيلم "The Sun Rises On Us All". والذي يتناول مشاعر التضحية والذنب بين حبيبين منفصلين، وللمزيد من التفاصيل إليك هذا الرابط.

الأسد الفضي لـ "صوت هند رجب".. رسالة كوثر بن هنية تتوّج بجائزة لجنة التحكيم الكبرى فينيسيا 2025

كوثر بن هنية تحصد جائزة الأسد الفضية في الدورة الثانية والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي ( Kaouther Ben Hania wins the Silver Lion Award at the 82nd Venice Film Festival ). مصدر الصورة:Tiziana FABI / AFP



حصد الفيلم العربي "صوت هند رجب- THE VOICE OF HIND RAJABTHE VOICE OF HIND RAJAB" على جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى ضمن حفل توزيع جوائز النسخة ال82 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025، وتسلمت الجائزة المخرجة التونسية كوثر بن هنية وسط احتفاء ضخم من الحضور.

فاليري دونزيلي تفوز بجائزة أفضل سيناريو بجوائز مهرجان فينيسيا 2025

فاليري دونزيلي Valerie Donzelli، من حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2025. مصدر الصورة: Tiziana FABI / AFP



وخلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تم الإعلان عن فوز المخرجة والسيناريست الفرنسية فاليري دونزيلي Valerie Donzelli عن فوزها بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم At Work - À pied d'œuvre.

The smashing Machine يحصد جائزة الأسد الفضي أفضل إخراج

بيني سافدي Benny Safdie في حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2025. مصدر الصورة: Tiziana FABI / AFP

ذهبت جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج لمخرج فيلم The Smashing Machine؛ بيني سافدي Benny Safdie، حيث تم تسليمه الجائزة وسط حضور كبير من نجوم وصناع السينما في مشهدٍ تعالت فيه أصوات التصفيق الحار.

عاصفة من التصفيق تحية لـ جورجيو أرماني بختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

إيمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli، من حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2025. مصدر الصورة: Tiziana FABI / AFP



شهد حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 إلقاء التحية لروح مُصمم الأزياء العالمي الراحل جورجيو أرماني Giorgio Armani، حيث ألقت الممثلة الإيطالية إيمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli كلمة عنه، ووقف حضور الحفل وظلوا يصفقون تحية لروحه ولمجهوداته الداعمة لمهرجان فينيسيا السينمائي وصناعة السينما على مدار سنوات.

فيما قال المهندس المعماري الإيطالي كارلو راتي: "شكرًا لك يا جورجيو أرماني، لأنك علّمتنا أن الإبداع يكمن في فضاءات التقاء التخصصات - الموضة، السينما، الفن، المواد الجديدة، الهندسة المعمارية - تمامًا كما يحدث كل يوم هنا في بينالي البندقية".

في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 أرماني يترك بصمته بإطلالات أيقونية للنجمات

أليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio في مهرجان فينيسيا 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



اختتم مهرجان فينيسيا السينمائي فعالياته مسدلاً الستار على أكثر من عشرة أيام من الأحداث المتواصلة، حيث تقاطر النجوم من جميع أنحاء العالم للمشاركة في حفل ختام المهرجان بدورته الـ82. وغصت السجادة الحمراء بتشكيلة رائعة من الفساتين الحريرية والمطرزة الطويلة وتنوعت الألوان من العاجي إلى الفساتين المزخرفة بالشراريب البرَّاقة، وكانت لفساتين دار أرماني حصة الأسد بوصفها تحية إكبار للمصمم الذي رحل مؤخراً، ولكنه حضر بقوة على السجادة الحمراء منذ انطلاق المهرجان وحتى اليوم الأخير، وقد رصدنا لك بالصور أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، فقد شاهدنا أليساندرا أمبروزيو تتألق بفستان من الشراريب، والنجمة تاتيانا لوتر بفستان مخملي اسود.

مجوهرات النجمات في ختام مهرجان فينيسيا..الفخامة تتلألأ على السجادة الحمراء

تاتيانا لوتر Tatiana Luter مهرجان فينيسيا 2025 تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



ختام مهرجان فينيسيا السينمائي شهد حضور الكثير من النجمات العالميات اللواتي تألقن على السجادة الحمراء بإطلالات شديدة الأناقة؛ أكملنها بمجوهرات براقة أضفت الكثير من الفخامة على هذه الإطلالات، وحولت السجادة الحمراء لحفل الختام إلى ساحة للموضة لعبت فيها المجوهرات دور البطولة، على غرار تاتيانا لوتر وطقم الزمرد والألماس وشانون مورفي وأقراط زهرة اللوتس.

مكياج وتسريحات شعر النجمات في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

لونا ويدلر Luna Wedler في مهرجان فينيسيا السينمائي_ تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



في ختام الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تسابقت النجمات على تقديم إطلالات جمالية آسرة مزجت بين بريق الموضة وسحر المكياج وتسريحات الشعر في ليلة احتفالية اختتمت بها فعاليات أحد أبرز المهرجانات العالمية. بعض النجمات فضّلن المكياج الطبيعي المضيء الذي يفيض بالنضارة والأنوثة، مع بشرة متوهجة وشفاه ناعمة تعكس جاذبية رقيقة، فيما اختارت أخريات التوجه نحو الألوان القوية والظلال الدراماتيكية، التي أضفت على العيون عمقاً وسحراً خاصاً.

أما تسريحات الشعر، فجاءت بدورها متنوعة بين التسريحات المرفوعة الكلاسيكية التي تليق بجلال أجواء الختام وتضفي لمسة من الفخامة الملكية، وبين التموجات الطبيعية الناعمة، وصولاً إلى التسريحات المبللة، على سبيل المثال لونا ويدلر بأحمر شفاه قوي وتسريحة كاريه قصير، شين زيلي بأيلاينر مسحوب وتسريحة الكعكة.

