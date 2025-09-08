شكرا لبحثكم عن خبر اغلاق مطعم الشرق الأوسط بعدن .. والسبب ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبط أحد المطاعم السياحية الكبيرة المخالفة في مديرية المنصورة بعدن

عدن - محمد القادري:

ضبط مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، اليوم "الأثنين"، أحد المطاعم السياحية الكبيرة المخالفة في المديرية.

وأوضح مدير المكتب. فيصل محمد بن محمد، إن قرار ضبط المطعم لعدم إلتزامه بالتخفيض السعري لبعض الوجبات، وكذا عدم إشهاره لقائمة أسعار الوجبات في المطعم.

وأكد فيصل، بأن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة، سيستمر في حملته الميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية في المحلات، وكذا الوجبات بالمطاعم، مع ضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، ترجمة لتوجيهات مدير عام المديرية، أحمد الداؤودي، وكذا قيادة الوزارة ومكتبها في عدن.

الصورة المرفقة لمطعم الشرق الأوسط وقد كشفت ماحاول محرر الخبر التكتم عليه .