أريانا غراندي تفاجئ الجمهور بحضور حفل توزيع جوائز MTV VMAs

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 صباحاً - من بين العديد من النجوم والنجمات المعنيين بصناعة الموسيقى خاصةً الموسيقى التصويرية، خطفت النجمة أريانا غراندي الأضواء لحضورها حفل توزيع جوائز MTV VMAs للأغاني المصورة، وذلك بعد فترة انقطاع عن حضور أي فعاليات لتركيزها على العمل في الجزء الثاني من Wicked. وقد تألقت غراندي على السجادة الحمراء بإطلالة منقّطة من الرأس إلى القدمين، مع مجوهرات أكملت بها إطلالتها.

أريانا غراندي وترشيحات MTV VMAs

أبرز الترشيحات لهذا العام

تشارك أريانا غراندي فيMTVهذا العام كمرشحة لعدة جوائز، منها جائزة فيديو العام، أفضل فيديو طويل، أفضل إخراج، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل أغنية بوب عن أغنية Brighter Days Ahead، بالإضافة إلى جائزة أفضل فنانة بوب.للمزيد من الأخبار: أوسكار 2025: أريانا غراندي وسينثيا إريفو تتشاركان الغناء في افتتاح الحفل

تصدرت ليدي غاغا قائمة الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من بينها "فيديو العام" و"أفضل فنان" و"أفضل ألبوم"، لتُسجل بذلك ثالث مرة في مسيرتها تتصدر ترشيحات؛ بعد أن حققت 13 ترشيحاً عام 2010، و9 ترشيحات عام 2020.

يليها في القائمة كل من برونو مارس بـ11 ترشيحاً، وكيندريك لامار بـ10، بينما تعادلت كل من روزاي وسابرينا كاربنتر بـ8 ترشيحات لكلٍ منهما، ثم أريانا غراندي وذا ويكند؛ بسبعة ترشيحات لكل منهما، وبيلي إيليش ستة ترشيحات، وتشارلي إكس سي إكس بخمسة ترشيحات.

يأتي وارن، 24 عاماً، وسومبر، 20 عاماً، من بين المرشحين لأول مرة هذا العام، إلى جانب روزي، جيجي بيريز، داميانو ديفيد، ليون توماس، لولا يونغ، فرقة ذا مارياس، جيني، جيمين، وجيسو.

وسيتم تقديم فئتين جديدتين هذا العام، هما أفضل موسيقى ريفية وأفضل فنان بوب.

