القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز MTV VMAs

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - انتهت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة، والمعروفة باسم "MTV VMAs"، حيث شهد الحفل فقرات غنائية استعراضية، وسلسلة من التكريمات لنجوم الموسيقى والتي ذهبت هذا العام لـ ماريا كاري، ريكي مارتن، وبوستا رايمز. وقد اختُتم الحفل بتوزيع جائزة فيديو العام التي ذهبت للنجمة أريانا غراندي وسط تصفيق حار من الحضور.
قائمة الأعمال والنجوم الفائزين في حفل جوائز MTV VMAs— Video Music Awards (@vmas)
Sending a huge congratulations to #ArianaGrande on winning Best Pop for brighter days ahead at the 2025 #VMAs! 🏆 pic.twitter.com/HaNxFUDYuc— Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025
- فيديو العام: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead
- فنان العام: ليدي غاغا Lady Gaga عن Interscope Records
- أغنية العام: روزيه وبرونو مارس ROSÉ & Bruno Mars عن أغنية APT
- أفضل فنان جديد: أليكس وارن Alex Warren
- أفضل تعاون فني: ليدي غاغا وبرونو مارس Lady Gaga & Bruno Mars أغنية Die With A Smile
- أفضل بوب: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead
- أفضل فنان بوب: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter أغنية Island
- أفضل هيب هوب: دوتشي Doechii أغنية “Anxiety
- أفضل فنان آر أند بي: ماريا كاري - "Type Dangerous"
- أفضل موسيقى بديلة: سومبر “back to friends”
- أفضل موسيقى روك: كولدبلاي ALL MY LOVE أتلانتيك ريكوردز
- أفضل موسيقى لاتينية: شاكيرا Shakira أغنية Soltera
- أفضل موسيقى كيه بوب: ليزا بمشاركة دوجا كات وراي LISA ft. Doja Cat & RAYE عن أغنية Born Again
- أفضل موسيقى أفروبيتس: تيلا Tyla عن أغنية PUSH 2 START
- أفضل موسيقى الريف: ميغان موروني Megan Moroney عن أغنية "Am I Okay?
- أفضل ألبوم: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter ألبوم Short n' Sweet
- أفضل فيديو كليب: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead
- فيديو جيد: تشارلي xcx مع بيلي لإيليش Billie Eilish أغنية Guess featuring
- أفضل إخراج: ليدي غاغا Lady Gaga أغنية Abracadabra
- أفضل تصميم فني: ليدي غاغا Lady Gaga أغنية Abracadabra
- أفضل تصوير سينمائي: كندريك لامار Kendrick Lamar أغنية Not Like Us
- أفضل مونتاج: تيت ماكراي Tate McRae عن أغنية Just Keep Watching من فيلم F1
- أفضل تصميم رقصات: دوتشي Doechii أغنية “Anxiety
- أفضل مؤثرات بصرية: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter أغنية Manchild
- أفضل فرقة: KATSEYE أغنية "Touch
- أغنية الصيف: تيت ماكراي Tate McRae عن أغنية Just Keep Watching من فيلم F1
