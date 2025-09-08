بيرين سات على عتبة عودة تاريخيّة إلى الشّاشة بعد سنوات من المقاطعة

تستعدّ الممثّلة التّركيّة بيرين سات للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان “صديقتي الاستثنائيّة”، مقتبس من الرّواية الشّهيرة My Brilliant Friend للكاتبة إيلينا فيرانتي، ومن إنتاج OGM Pictures .

وبحسب ما تسرّب من كواليس المفاوضات، فإن بيرين سات الّتي غابت عن الشّاشة الصّغيرة لأكثر من عشر سنوات واكتفت بالظّهور عبر المنصّات الرّقميّة، تدرس بجدّيّة العرض المقدم لها. وفي حال وافقت، فستكون عودتها بمثابة حدث صادم وسعيد لعشّاقها الّذين لطالما اعتبروا حضورها علامة فارقة في تاريخ الدّراما التّركيّة.

وفي حال تمّ الاتفاق من المتوقّع أن يبدأ التّصوير أواخر عام ٢٠٢٥، في مشروع يولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على عمق العلاقات الإنسانيّة والصّدق العاطفيّ الّذي ميّز العمل الأصلي، مع إعادة صياغة الأحداث بما يتناسب مع الذّائقة والثّقافة التّركيّة.

وكان العمل الأصليّ قد نال استحسانًا واسعًا خلال عرضه من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٤ على HBO وRAI، ووصل إلى جمهور عالميّ عبر أكثر من مئة وسبعين دولة، منها تركيا عبر منصّات عدّكة.

يُذكر أن بيرين سات سبق أن صرّحت بعدم رغبتها بالعودة إلى الدّراما التّلفزيونيّة في ظلّ القيود والرّقابة المشدّدة المفروضة على الأعمال، الأمر الّذي يجعل قبولها بهذا المشروع إن تمّ، خطوة مفاجئة تعيدها إلى قلوب الملايين بعمل استثنائيّ يليق بمكانتها.