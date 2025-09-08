Saturday Night Live يهيمن على جوائز إيمي للفنون الإبداعية 2025 .. القائمة الكاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - شهد مسرح Peacock Theater في لوس أنجلوس فجر اليوم الإثنين 8سبتمبر إقامة الجزء الثاني من حفل إعلان وتوزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية Creative Arts Emmy Awards 2025، المخصص لتكريم البرامج الواقعية والمنوّعة والوثائقية.
وقد خطف الأضواء برنامج Saturday Night Live – ساترداي نايت لايف ومعه الحدث الاحتفالي SNL50 بعدما حصدا 11 جائزة دفعة واحدة، ليؤكدا مكانة البرنامج كواحد من أعمدة التلفزيون الأمريكي.
كما برز مسلسل Love on the Spectrum – حب على الطيف بفوزه في فئات رئيسية ليؤكد شعبية برامج الواقع التي تحتفي بالاختلاف والتنوع. ومن بين الفائزين أيضًا وثائقي Pee-wee as Himself – بي-وي كما هو، إلى جانب The Traitors – الخونة، وQueer Eye – كوير آي، وWelcome to Wrexham – مرحبًا بكم في ريكسهام.
قائمة الفائزين في الليلة الثانية من جوائز إيمي للفنون الإبداعية 2025
أفضل اختيار ممثلين لبرنامج واقعي Outstanding Casting for a Reality Program
Love on the Spectrum – حب على الطيف (Netflix)
أفضل تصميم رقص لبرنامج منوع أو واقعي Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
The 67th Grammy Awards – حفل الغرامي 67 (CBS)
أفضل تصوير لبرنامج غير روائي Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
100 Foot Wave – موجة 100 قدم (HBO Max)
أفضل تصوير لبرنامج واقعي Outstanding Cinematography for a Reality Program
The Traitors – الخونة (Peacock)
أفضل إعلان Outstanding Commercial
Brian Cox Goes To College – براين كوكس يذهب إلى الجامعة (Uber One for Students)
أفضل أزياء لبرنامج منوع أو واقعي (محكّمة) Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming (Juried)
Beyoncé Bowl – عرض بيونسيه (Netflix)
أفضل إخراج لبرنامج وثائقي/غير روائي Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Matt Wolf – مات وولف عن Pee-wee as Himself – بي-وي كما هو (Peacock)
أفضل إخراج لبرنامج واقعي Outstanding Directing for a Reality Program
The Traitors – الخونة (Peacock)
أفضل إخراج لمسلسل منوع Outstanding Directing for a Variety Series
Jim Hoskinson – جيم هوسكينسون عن The Late Show with Stephen Colbert – الليلة مع ستيفن كولبير (CBS)
أفضل إخراج لبرنامج منوع خاص Outstanding Directing for a Variety Special
Liz Patrick – ليز باتريك عن SNL 50 (NBC)
أفضل مسلسل وثائقي أو غير روائي Outstanding Documentary or Nonfiction Series
100 Foot Wave – موجة 100 قدم (HBO Max)
أفضل برنامج وثائقي أو غير روائي خاص Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Pee-wee As Himself – بي-وي كما هو (HBO Max)
أفضل برنامج وسائط ناشئة Outstanding Emerging Media Program
SNL 50th The Anniversary Special: Immersive Experience – تجربة احتفالية الذكرى 50 لـ SNL (NBC)
أفضل ابتكار في الوسائط الناشئة (محكّمة) Outstanding Innovation in Emerging Media Programming (Juried)
White Rabbit – الأرنب الأبيض (Shibuya Film)
ميزة استثنائية في صناعة الأفلام الوثائقية Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Patrice: The Movie – باتريس: الفيلم (Hulu)
أفضل برنامج مسابقات Outstanding Game Show
Jeopardy! – جيوباردي (ABC)
أفضل تصفيف شعر لبرنامج منوع أو واقعي Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
SNL50: The Anniversary Special – الذكرى الخمسون لـ SNL (NBC)
أفضل مقدم لبرنامج مسابقات Outstanding Host for a Game Show
Jimmy Kimmel – جيمي كيميل عن Who Wants to Be a Millionaire? – من سيربح المليون؟ (ABC)
أفضل مقدم لبرنامج واقعي أو منافسة واقعية Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Alan Cumming – آلان كامينغ عن The Traitors – الخونة (Peacock)
أفضل برنامج غير روائي باستضافة Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Conan O’Brien Must Go – كونان أوبراين يجب أن يرحل (HBO Max)
أفضل تصميم إضاءة لمسلسل Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Series
Saturday Night Live – ساترداي نايت لايف (NBC)
أفضل تصميم إضاءة لبرنامج خاص Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Special
67th Annual Grammy Awards – الغرامي السنوي 67 (CBS)
أفضل مكياج لبرنامج منوع أو واقعي Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
SNL50: The Anniversary Special – الذكرى الخمسون لـ SNL (NBC)
أفضل موسيقى تصويرية لوثائقي Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special
Chef’s Table – مائدة الشيف (Netflix)
أفضل إخراج موسيقي Outstanding Music Direction
Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar – عرض كندريك لامار في السوبر بول (Fox)
أفضل راوٍ Outstanding Narrator
Barack Obama – باراك أوباما عن Our Oceans – محيطاتنا (Netflix)
أفضل مونتاج صورة لبرنامج غير روائي Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Pee-wee as Himself – بي-وي كما هو (HBO Max)
أفضل مونتاج صورة لبرنامج واقعي منظم Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
The Traitors – الخونة (Peacock)
أفضل مونتاج صورة لبرنامج واقعي غير منظم Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Welcome to Wrexham – مرحبًا بكم في ريكسهام (FX)
أفضل مونتاج صورة لبرنامج منوع Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Cunk on Life – كنُك أون لايف (Netflix)
أفضل مونتاج صورة لبرنامج منوع (مقطع) Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
SNL 50: The Anniversary Special – الذكرى الخمسون لـ SNL (NBC)
أفضل تصميم إنتاج لبرنامج خاص Outstanding Production Design for a Variety Special
The Oscars – حفل الأوسكار (ABC)
أفضل تصميم إنتاج لمسلسل منوع أو واقعي Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Saturday Night Live – ساترداي نايت لايف (NBC)
أفضل برنامج قصير كوميدي/درامي/منوع Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
The Daily Show – ديلي شو (Desi Lydic Foxplains) (Comedy Central)
أفضل برنامج قصير غير روائي Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Adolescence, The Making of Adolescence – صناعة المراهقة (Netflix)
أفضل مونتاج صوتي لبرنامج غير روائي Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program
Music By John Williams – موسيقى جون ويليامز (Disney)
أفضل مكساج صوتي لبرنامج غير روائي Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program
Beatles ’64 – البيتلز ’64 (Disney)
أفضل مكساج صوتي لبرنامج واقعي Outstanding Sound Mixing for a Reality Program
Welcome to Wrexham – مرحبًا بكم في ريكسهام (FX)
أفضل مكساج صوتي لمسلسل أو برنامج منوع Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
SNL 50: The Anniversary Special – الذكرى الخمسون لـ SNL (NBC)
أفضل برنامج واقعي منظم Outstanding Structured Reality Program
Queer Eye – كوير آي (Netflix)
أفضل إخراج تقني وتصوير لمسلسل Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Saturday Night Live – ساترداي نايت لايف (NBC)
أفضل إخراج تقني وتصوير لبرنامج خاص Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Special
SNL 50: The Anniversary Special – الذكرى الخمسون لـ SNL (NBC)
أفضل برنامج واقعي غير منظم Outstanding Unstructured Reality Program
Love on the Spectrum – حب على الطيف (Netflix)
أفضل برنامج منوع خاص (مسجل) Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor – جائزة مارك توين للروح الفكاهية الأمريكية لكونان أوبراين (Netflix)
أفضل كتابة لبرنامج غير روائي Outstanding Writing for a Nonfiction Program
The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers the Pulse: MAGA: The Next Generation – ديلي شو يقدم: جوردان كليبر يرصد الجيل القادم من MAGA
أفضل كتابة لبرنامج منوع خاص Outstanding Writing for a Variety Special
SNL50: The Anniversary Special – الذكرى الخمسون لـ SNL (NBC)
