"خلطوا بين كونه عراقيا ام إيرانيا؟".. مصدر يكشف تفاصيل احتجاز امير موسوي في مصر

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "موسوي ذهب الى مصر بدعوة من مراكز درسات لغرض حضور ندوات، لكن تم احتجازه نتيجة "الخلط بين حقيقة جنسيته".



وأضاف ان "المخابرات المصرية احتجزوا موسوي للتحقيق معه بعد ان وجدوا لديه جوازين إيراني وعراقي، ومحاولة معرفة شخصيته الحقيقية ومن هو، وكان من المفترض ان يقومون باعادته على متن نفس الطائرة، لكن الذين دعوه للمؤتمر تدخلوا لادخاله الى مصر على ضمانتهم وكفالتهم".

وفي وقت سابق من اليوم اكدت الخارجية الإيرانية انها سمعت عن خبر اختفاء امير موسوي في مصر، لكنها نفت ان يكون موسوي "دبلوماسيا إيرانيا" بل كان يعمل مستشارا ثقافيا في الخارجية الإيرانية، كما انه دخل مصر بجواز عراقي.